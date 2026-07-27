Владимир Путин подписал указ о назначении 27 судей в Черноземье

Президент России Владимир Путин утвердил назначения 27 судей в регионах Черноземья. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Белгородской области председателем Старооскольского городского суда назначен Сергей Ткаченко. Судьями Белгородского районного суда, Губкинского городского суда, Прохоровского районного суда, Свердловского районного суда Белгорода и Яковлевского районного суда стали соответственно Елена Бурцева, Татьяна Устинова, Екатерина Гоцуц, Галина Выродова и Наталья Водопьянова. Екатерина Гоцуц ранее трудилась в Прохоровском районном суде, Галина Выродова прежде работала в Красногвардейском районном суде, Наталья Водопьянова — в Ивнянском районе.

В Курской области заместителем председателя областного суда назначена Наталья Щербакова. В 2023 году она входила в судебную коллегию по гражданским делам в этом же суде. Председателем Курчатовского городского суда стал Артем Шашков, работавший там же. Заместителем председателя Курского гарнизонного военного суда назначен Андрей Другов, ранее занимавший должность в этом же суде. Судьей Золотухинского районного суда стала Юлия Варфлусева.

В Орловской области судьями областного суда назначены Елена Бардина (прежде работала в Советском районном суде) и Юлия Пьянова (трудилась в Глазуновском районном суде). Председателем Железнодорожного районного суда Орла стал Виктор Каверин, до этого занимавший должность заместителя председателя Орловского районного суда. Судьей Железнодорожного районного суда назначена Елена Куприна (ранее работала в Болховском районе), а судьей Новосильского районного суда — Оксана Хахичева (была помощником судьи областного суда). Также судьей Арбитражного суда Орловской области утвержден Дмитрий Селихов.

В Тамбовской области заместителем председателя областного суда назначена Лилия Коростелева, работавшая там же на должности судьи. Судьей областного суда стала Ольга Калинина, прежде работавшая в Мичуринском районном суде. Заместителями председателя Арбитражного суда Тамбовской области назначены Алексей Копырюлин и Андрей Тишин. Также судьями районных судов назначены Наталия Ларионова (Кирсановский районный суд), Елена Карганова (Мичуринский районный суд) и Яна Загуменникова (Октябрьский районный суд Тамбова). Кроме того, заместителем председателя Тамбовского гарнизонного военного суда назначен Анатолий Тишков.

В Воронежской области судьей Богучарского районного суда назначена Мария Шерстяных.

В Липецкой области судьей Октябрьского районного суда Липецка назначена Елена Смородина, а судьей Советского районного суда — Ольга Гулевич.

В июне Владимир Путин назначил восемь судей в Белгородской, Воронежской, Орловской и Тамбовской областях.

Кабира Гасанова