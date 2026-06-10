Владимир Путин назначил восемь судей в четырех регионах Черноземья

В Белгородской, Воронежской, Орловской и Тамбовской областях назначены восемь судей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Белгородской области заместителями председателя Свердловского районного суда Белгорода назначены Денис Благин (ранее трудился в том же суде) и Екатерина Мальцева (находилась на посту судьи Октябрьского районного суда). Срок их полномочий — шесть лет. Судьей Старооскольского городского суда стала Елена Грущенко, в 2024 году бывшая помощником судьи Белгородского областного суда.

В Орловской области пост заместителя председателя Железнодорожного районного суда Орла занял Сергей Щукин, прежде занимавший здесь должность судьи. Судьей Покровского районного суда назначена Елена Михайлова, ранее работавшая на судебном участке Верховского района.

В Тамбовской области на шестилетний срок заместителем председателя Советского районного суда Тамбова назначена Юлия Усачева, до этого бывшая судьей в том же суде.

В Воронежской области судьей Нововоронежского городского суда стала Инна Скакун, которая занимала должность мирового судьи судебного участка № 1 в Нововоронежском судебном районе. Кроме того, судьей Арбитражного суда Воронежской области назначен Артур Семенов.

В феврале Владимир Путин назначил восемь судей в трех регионах Черноземья.

Кабира Гасанова