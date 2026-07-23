Главные новости за 23 июля. Кубань, Крым, Адыгея

Над территориями Республики Крым и других регионов России прошедшей ночью ликвидировали 223 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

В результате ночной атаки ВСУ по Крыму погиб еще один человек и еще один получил ранения.

Следователи СК России будут расследовать новые преступления вооруженных формирований Украины, повлекшие гибель и ранения мирных жителей на территории Республики Крым и других регионов страны.

Суд привлек Российскую национальную перестраховочную компанию (РНПК) к рассмотрению иска министерства природных ресурсов Краснодарского края о взыскании 34 млрд руб. ущерба, причиненного объектам животного мира и среде их обитания в результате крушения танкеров в Керченском проливе в 2024 году.

В Черном море беспилотник атаковал турецкий сухогруз MV Reyhan Sar, следовавший из порта Тамань в Трабзон с грузом.

В Краснодарском крае открыли горячую линию для предпринимателей, пострадавших в результате атаки на складской комплекс.

Министерство энергетики Казахстана заявило, что погрузка нефти на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) временно приостановлена для обеспечения безопасности судоходства, экипажей и предотвращения экологических рисков в акватории Черного моря.

Около 1 тыс. продавцов из Краснодарского края могли потерять товары, размещенные на логистических комплексах Wildberries, подвергшихся атакам беспилотников.

На федеральных трассах Краснодарского края в первом полугодии 2026 года зафиксировано снижение аварийности.

В Краснодаре продолжается ликвидация последствий атаки беспилотников, произошедшей накануне.

В Сочи на два месяца арестовали воспитателей детсада по делу об истязании детей.

Правительство РФ направит субсидии компаниям рыбохозяйственного комплекса, работающим в Азовском и Черном морях.