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Главные новости за 23 июля. Кубань, Крым, Адыгея

Над территориями Республики Крым и других регионов России прошедшей ночью ликвидировали 223 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

В результате ночной атаки ВСУ по Крыму погиб еще один человек и еще один получил ранения. 

Следователи СК России будут расследовать новые преступления вооруженных формирований Украины, повлекшие гибель и ранения мирных жителей на территории Республики Крым и других регионов страны.

Суд привлек Российскую национальную перестраховочную компанию (РНПК) к рассмотрению иска министерства природных ресурсов Краснодарского края о взыскании 34 млрд руб. ущерба, причиненного объектам животного мира и среде их обитания в результате крушения танкеров в Керченском проливе в 2024 году. 

В Черном море беспилотник атаковал турецкий сухогруз MV Reyhan Sar, следовавший из порта Тамань в Трабзон с грузом. 

В Краснодарском крае открыли горячую линию для предпринимателей, пострадавших в результате атаки на складской комплекс. 

Министерство энергетики Казахстана заявило, что погрузка нефти на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) временно приостановлена для обеспечения безопасности судоходства, экипажей и предотвращения экологических рисков в акватории Черного моря.

Около 1 тыс. продавцов из Краснодарского края могли потерять товары, размещенные на логистических комплексах Wildberries, подвергшихся атакам беспилотников. 

На федеральных трассах Краснодарского края в первом полугодии 2026 года зафиксировано снижение аварийности. 

В Краснодаре продолжается ликвидация последствий атаки беспилотников, произошедшей накануне. 

В Сочи на два месяца арестовали воспитателей детсада по делу об истязании детей.

Правительство РФ направит субсидии компаниям рыбохозяйственного комплекса, работающим в Азовском и Черном морях. 

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