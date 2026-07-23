Казахстан снизил объемы добычи нефти из-за приостановки погрузки на объектах КТК

Министерство энергетики Казахстана заявило, что погрузка нефти на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) временно приостановлена для обеспечения безопасности судоходства, экипажей и предотвращения экологических рисков в акватории Черного моря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В ведомстве подчеркнули, что все производственные и технические объекты КТК находятся в исправном состоянии, работают в штатном режиме и готовы возобновить перевалку нефти сразу после нормализации обстановки.

Из-за ограничений на прием нефти в трубопроводную систему и необходимости предотвратить переполнение резервуарных парков нефтедобывающие компании скорректировали суточные объемы добычи. В Минэнерго Казахстана отметили, что снижение добычи носит временный технологический характер и направлено на поддержание стабильности производственных процессов.

Министерство также сообщило, что находится в постоянном взаимодействии с руководством КТК, крупнейшими грузоотправителями, судовладельцами и профильными государственными органами. По данным ведомства, продолжаются консультации, направленные на обеспечение безопасного судоходства и скорейшее восстановление стабильного экспорта казахстанской нефти на мировые рынки.

Вячеслав Рыжков