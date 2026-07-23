На трассах Джубга—Сочи и Новороссийск—Керчь на четверть сократилось число ДТП

На федеральных трассах Краснодарского края в первом полугодии 2026 года зафиксировано снижение аварийности. На трассе А-147 Джубга—Сочи—граница с Республикой Абхазия число ДТП сократилось на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на направлении А-290 Новороссийск—Керчь — на 26%, сообщается на сайте правительства РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На скоростной трассе А-149 Адлер—Красная Поляна количество дорожных происшествий уменьшилось на 50%. В границах федеральной территории «Сириус» число ДТП на подведомственных дорогах снизилось на 44%.

В целом на сети федеральных дорог Росавтодора по итогам первых шести месяцев 2026 года снизились основные показатели аварийности. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях уменьшилось на 10,4%, число аварий — на 6,4%, пострадавших — на 6,3%.

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин отметил, что снижение аварийности является одним из ключевых направлений межведомственной работы в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». По его словам, достижению результатов способствует модернизация дорожной сети, включая установку освещения, барьерных ограждений, обустройство тротуаров и пешеходных переходов.

«Президентом России обозначены цели по повышению безопасности дорожного движения: к 2030 году необходимо снизить смертность в ДТП в полтора раза по сравнению с 2023 годом, а к 2036 году — в два раза»,— сообщил Марат Хуснуллин.

Снижение числа происшествий также отмечено в других регионах страны. В частности, на трассе М-5 «Урал» в Челябинской области количество ДТП уменьшилось на 29%, на челябинском участке федеральной трассы Р-254 «Иртыш» — на 38%. Кроме того, на 63% сократилось число аварий с погибшими на трассе А-310 Челябинск—Троицк —граница с Казахстаном.

Вячеслав Рыжков