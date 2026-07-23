Правительство РФ поддержит кубанские рыбохозяйственные компании

Правительство РФ направит субсидии компаниям рыбохозяйственного комплекса, работающим в Азовском и Черном морях. Средства получат предприятия из Крыма, Севастополя и Краснодарского края, они будут направлены на компенсацию части операционных расходов организаций, занимающихся добычей, выращиванием и переработкой рыбы и морепродуктов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов / Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов / Коммерсантъ

Как сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства 23 июля, более 30 предприятий столкнулись с повышенными рисками при ведении промысла в акваториях Азовского и Черного морей. По его словам, сложившаяся ситуация создает дополнительные сложности для предпринимателей отрасли.

«Многие предприниматели, занятые в этой отрасли, оказались в непростом положении. Вылов рыбы и ее разведение в тех местах связаны с серьезными рисками»,— отметил глава правительства.

По мнению Михаила Мишустина, предоставляемая поддержка позволит компаниям сохранить рабочие места и повысить устойчивость бизнеса. Премьер подчеркнул, что развитие рыбохозяйственного комплекса имеет значение для продовольственной безопасности страны и экономики прибрежных регионов.

Правительство также намерено продолжить поддержку предприятий, работающих в сфере аквакультуры и переработки водных биологических ресурсов.

Вячеслав Рыжков