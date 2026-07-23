СКР будет расследовать преступления ВФУ против жителей Крыма и других регионов РФ

Следователи СК России будут расследовать новые преступления вооруженных формирований Украины, повлекшие гибель и ранения мирных жителей на территории Республики Крым и других регионов страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Известно, что в результате атаки украинских боевиков на Республику Крым погиб мирный житель, еще четверо получили ранения, из них двое детей. Позже глава региона Сергей Аксенов сообщил, что погиб еще один гражданин и еще один мирный житель ранен, таким образом число погибших в Крыму в результате ночной атаки беспилотных летательных аппаратов увеличилось до двух.

Согласно информации Следственного комитета России, в Воронежской области из-за агрессии ВСУ погиб трехлетний ребенок, есть пострадавшие. В Шебекинском округе Белгородской области из-за ударов ВСУ с помощью беспилотных летательных аппаратов один мирный житель погиб, еще один человек получил ранения. По сообщениям органов исполнительной власти, в ДНР два человека погибли, еще десять мирных жителей пострадали вследствие атак ВФУ.

«Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений»,— отмечается в сообщении ведомства.

Алина Зорина