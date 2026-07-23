Над Крымом и другими регионами РФ сбили 223 БПЛА

Над территориями Республики Крым и других регионов России прошедшей ночью ликвидировали 223 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно данным министерства, беспилотные летательные аппараты самолетного типа были уничтожены в период с 20:00 мск 22 июля до 08:00 мск 23 июля. Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Крым, Республики Татарстан и над акваторией Азовского моря.

Глава Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что над территорией Севастополя прошедшей ночью ликвидировали четыре беспилотника. По его словам, в ночь на 23 июля военные в Севастополе отражали атаку ВСУ, работали ПВО и мобильные огневые группы. Четыре беспилотных летательных аппарата ликвидировали в Балаклавском районе города.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в результате ночной атаки ВСУ на Республику Крым погиб мирный житель, еще четверо получили ранения, двое из них — несовершеннолетние. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего жителя Крыма и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Алина Зорина