Число погибших в Крыму при атаке ВСУ увеличилось до двух

Согласно уточненной информации оперативных служб, в результате ночной атаки ВСУ по Крыму погиб еще один человек и еще один получил ранения. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Самые глубокие соболезнования родным и близким погибшего, слова поддержки и пожелание скорейшего выздоровления — пострадавшему. Всем обязательно будет оказана необходимая помощь»,— заявил глава Республики Крым.

Утром 23 июля глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в результате ночной атаки ВСУ на Республику Крым погиб мирный житель, еще четверо получили ранения, двое из них — несовершеннолетние. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего жителя Крыма и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Кроме того, глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что за минувшие сутки над территорией Севастополя военные и мобильные огневые группы ликвидировали 30 беспилотных летательных аппаратов. По его словам, пострадавших и погибших среди гостей и жителей Севастополя в результате очередной атаки ВСУ на город нет.

Алина Зорина