На Кубани запустили горячую линию для пострадавших из-за атаки на склад WB предпринимателей

В Краснодарском крае открыли горячую линию для предпринимателей, пострадавших в результате атаки на складской комплекс. Координацию мер поддержки осуществляет региональный Фонд развития бизнеса, сообщили в краевом департаменте развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как отметила руководитель департамента Юлия Приходько, временная приостановка работы склада затронула региональные компании, использовавшие логистический центр для хранения и отгрузки продукции. По ее словам, предпринимателям готовы предоставить весь комплекс действующих мер поддержки — от консультационного сопровождения до гарантийной поддержки и льготного финансирования.

Обратиться за помощью можно по телефону горячей линии центра «Мой бизнес». Специалисты помогут подобрать подходящие меры поддержки и примут обращения, связанные с последствиями инцидента. Каждое обращение будет рассматриваться в индивидуальном порядке.

Фонд развития бизнеса оказывает поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». В числе наиболее востребованных инструментов — консультации по финансовым, юридическим и организационным вопросам, гарантийные поручительства для привлечения заемного финансирования при недостаточности залогового обеспечения, а также льготные микрозаймы, позволяющие сохранить оборотные средства и продолжить деятельность.

Получить консультацию можно по телефону горячей линии центра «Мой бизнес» 8 (800) 707-07-11, а также в офисах организации в Краснодаре на ул. Трамвайной, 2/6 и ул. Северной, 405.

Вячеслав Рыжков