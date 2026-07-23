При атаке БПЛА на турецкий сухогруз у берегов Новороссийска погиб один человек

В Черном море беспилотник атаковал турецкий сухогруз MV Reyhan Sar, следовавший из порта Тамань в Трабзон с грузом. В результате погиб один член экипажа, еще трое получили ранения. Об этом пишет турецкая газета Sabah.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Согласно информации издания, происшествие случилось у берегов Новороссийска. Погибшим оказался 54-летний член экипажа, работавший в машинном отделении. Раненые были доставлены вертолетом береговой охраны в Самсун и госпитализированы.

Отмечается, что судно получило повреждения, но сохранило возможность продолжать движение после атаки БПЛА. Оно пришвартовалось в порту Трабзона утром, где его встретил агент, представитель компании Poyraz Denizcilik. Тело погибшего будет направлено на судмедэкспертизу после извлечения из-под груды железа на борту. После выгрузки угля судно покинет порт.

Алина Зорина