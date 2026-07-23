В Сочи на два месяца арестовали воспитателей детсада по делу об истязании детей

Центральный районный суд Сочи избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для двух сотрудников детского сада №35, обвиняемых в истязании воспитанников и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, передает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Под стражу отправлены воспитатель и учитель-дефектолог. Им предъявлены обвинения по пунктам «а», «г», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание) и ст. 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

По версии следствия, с июня по июль 2026 года в детском саду комбинированного вида №35 в Сочи обвиняемые систематически применяли физическое и психологическое насилие в отношении двух воспитанников с особенностями психоречевого развития. Следствие утверждает, что сотрудники учреждения наносили детям удары по голове, хватали за волосы и допускали оскорбления.

Следственные органы ходатайствовали о заключении обвиняемых под стражу. Суд, изучив представленные материалы, удовлетворил ходатайство. Срок действия меры пресечения установлен на два месяца — до 23 сентября 2026 года включительно.

Вячеслав Рыжков