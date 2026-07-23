Около тысячи кубанских селлеров хранили товары на атакованных складах WB

Около 1 тыс. продавцов из Краснодарского края могли потерять товары, размещенные на логистических комплексах Wildberries, подвергшихся атакам беспилотников. Об этом «Эксперту Юг» сообщила председатель комитета по развитию предпринимательства на цифровых платформах краснодарского отделения «Опоры России», предприниматель Мария Байдала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По ее словам, в Краснодарском крае зарегистрировано порядка 2,5 тыс. селлеров, работающих с Wildberries. Не менее тысячи из них, по оценке предпринимательского сообщества, хранили продукцию на складах, где произошли пожары и повреждения. Сама госпожа Байдала сообщила, что ее товары находились на четырех объектах маркетплейса — в Краснодаре, Электростали, Котовске и Невинномысске. После пожара на складе в Электростали размер ее потерь составил несколько миллионов рублей.

Сейчас предприниматели проводят оценку ущерба и рассматривают возможность привлечения юристов для защиты своих интересов и получения компенсаций. При этом ситуация осложняется изменениями в договоре оферты Wildberries, внесенными 7 июля: согласно новым условиям, атаки беспилотников относятся к обстоятельствам непреодолимой силы, а маркетплейс освобождается от обязательств по возмещению потерь продавцов.

Ранее основательница Wildberries Татьяна Ким сообщила, что компания намерена поддержать пострадавших селлеров за счет запуска механизма «симулятора продаж», который позволит осуществлять выплаты предпринимателям.

Представители бизнеса отмечают, что даже минимальная компенсация не позволит полностью покрыть понесенные расходы. По словам Марии Байдалы, многие продавцы работают с заемными средствами и имеют обязательства перед банками, а также сталкиваются с необходимостью уплаты налогов в конце июля. В предпринимательском сообществе предупреждают, что отсутствие поддержки может привести к росту задолженности и дополнительной нагрузке на малый бизнес.

Вячеслав Рыжков