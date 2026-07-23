После атаки БПЛА в Краснодаре нашли повреждения в 8 многоквартирных и 13 частных домах

В Краснодаре продолжается ликвидация последствий атаки беспилотников, произошедшей накануне. Специалисты Службы спасения проводят работы в Прикубанском и Карасунском округах: закрывают поврежденные окна домов, убирают обломки и осколки, а также разбирают аварийные конструкции, сообщил глава города Евгений Наумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В одном из пятиэтажных домов, пострадавших в результате атаки, управляющая организация выполнила работы на кровле, чтобы предотвратить попадание осадков внутрь здания.

По словам Евгения Наумова, на данный момент зафиксированы повреждения в восьми многоквартирных домах и 13 частных домовладениях. Специальные комиссии продолжают оценку ущерба, сотрудники районных администраций проводят поквартирные обходы. После завершения обследований будет принято решение о предоставлении единовременной материальной помощи жителям.

Жителям также оказывается помощь с временным размещением. В пункт временного размещения обратились два человека, которые смогут бесплатно находиться там до восстановления своих квартир.

В администрации города уточнили, что для получения выплаты собственникам необходимо подать заявление в районную администрацию. Материальная помощь автоматически не предоставляется.

Работы продолжаются и на территории складского комплекса, где после атаки произошло возгорание. Пожар локализован, однако полностью ликвидировать его пока не удалось. Спасатели продолжают проливку конструкций и разбор завалов.

Вячеслав Рыжков