Суд привлек перестраховочную компанию к иску минприроды Кубани на 34 млрд рублей

Арбитражный суд Краснодарского края привлек Российскую национальную перестраховочную компанию (РНПК) к рассмотрению иска министерства природных ресурсов Краснодарского края о взыскании 34 млрд руб. ущерба, причиненного объектам животного мира и среде их обитания в результате крушения танкеров в Керченском проливе в 2024 году. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В ходе заседания представители компаний «Каматрансойл», владеющей танкером «Волгонефть-212», и «Волгатранснефть», которой принадлежит «Волгонефть-239», ходатайствовали об объединении данного спора с иском «Морспасслужбы» о возмещении расходов на ликвидацию последствий аварии, а также о привлечении страховых компаний в качестве соответчиков и приостановлении производства по делу.

Суд удовлетворил ходатайство о привлечении РНПК в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора. Рассмотрение вопросов о привлечении соответчиков, объединении дел и приостановлении производства суд оставил открытым. Следующее заседание назначено на 24 сентября.

Ответственность судовладельцев была застрахована в ООО «Абсолют Страхование» и САО «ВСК». Представители страховых компаний выступили против их привлечения к участию в процессе в качестве соответчиков. В частности, в «Абсолют Страховании» заявили, что условия страхового полиса не распространяются на требования, заявленные минприроды Кубани.

Против объединения дел также выступили представители Генеральной прокуратуры РФ, министерства природных ресурсов Краснодарского края и страховых компаний. По мнению истца, оснований для объединения производств нет, поскольку иск «Морспасслужбы» касается компенсации затрат на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов, тогда как в настоящем процессе рассматриваются требования о возмещении экологического ущерба, причиненного объектам животного мира и среде их обитания.

Вячеслав Рыжков