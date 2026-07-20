Петрин: странно, что никто не увидел нарушения при реконструкции воронежских ЛОС

Мэр Воронежа Сергей Петрин выразил удивление из-за того, что ни одна из проверяющих структур ранее не выявила нарушений при реконструкции Левобережных очистных сооружений (ЛОС). В связи с предположением о возможных хищениях администрация планирует провести дополнительную экспертизу, заявил градоначальник на пресс-подходе после еженедельной планерки в администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

По его словам, ранее проверки реализации проекта уже проводили управление бюджетной политики, Контрольно-счетная палата города и надзорные органы.

«Вдвойне странно, почему никто из всех этих структур не увидел данных нарушений. Поэтому будем разбираться сейчас», — прокомментировал градоначальник.

Мэр также сообщил, что администрация проведет анализ стоимости материалов, использованных при реконструкции. «На данный момент провели торги для проведения экспертизы и перепроверки объемов выполненных работ и стоимости этих работ», — пояснил господин Петрин.

На прошлой неделе по результатам прокурорской проверки в отношении подрядчика реконструкции очистных сооружений ООО «Новострой» было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Надзорный орган установил, что подрядчик нарушил сроки работ и завысил стоимость материалов и оборудования, ущерб составил 61 млн руб. Представители концессионера ЛОС — ООО «РВК-Воронеж» (структура ГК «Росводоканал») — заявили, что разделяют позицию прокуратуры и предоставили правоохранителям все необходимые документы и сведения.

Концессионное соглашение на реконструкцию ЛОС мэрия и «РВК-Воронеж» заключили в конце 2022 года сроком на 49 лет. Изначально планировалось вложить 15,4 млрд руб., впоследствии объем инвестиций вырос до 16,8 млрд руб. Освоено порядка 3 млрд руб. В конце июня Контрольно-счетная палата озвучила результаты проверки: сроки инвестпрограммы утверждены с просрочкой на три месяца, мероприятия не соответствуют техзаданию. Депутаты отмечали необходимость ускорения подписания допсоглашения. Заключено два основных контракта с подрядчиками — московским ООО «Фирма "Водокомфорт"» (цех мехобезвоживания осадка за 533,4 млн руб.) и ООО «Новострой», реализующим первый и третий этапы. Взаимодействие с «Новостроем» приостановлено с февраля, ведется претензионная работа.

В марте в арбитражный суд поступил иск самарского «Новостроя» к концессионеру ООО «РВК-Воронеж» на сумму 823 млн руб. Представители «РВК-Воронеж» заявляли, что речь идет о правовом споре по вопросу срыва сроков и невыполнения обязательств подрядчиком. В концессионере также сообщали о намерении подать встречный иск. Модернизация ЛОС продолжается, работы ведутся в ускоренном режиме, подчеркивали в компании.

Ульяна Ларионова