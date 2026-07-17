Подрядчика воронежских ЛОС заподозрили в мошенничестве

По результатам прокурорской проверки в отношении подрядчика реконструкции Левобережных очистных сооружений (ЛОС) в Воронеже ООО «Новострой» возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Об этом сообщили в прокуратуре региона.

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Надзор установил, что подрядчик нарушил сроки выполнения работ по модернизации ЛОС, а также завысил стоимость уже использованных материалов и оборудования. Ущерб составил 61 млн руб.

Представители концессионера ЛОС — ООО «РВК-Воронеж» (структура ГК «Росводоканал») — заявили, что разделяют позицию прокуратуры о необходимости расследования хищений при модернизации очистных сооружений. Компания предоставила правоохранителям все необходимые документы и сведения.

«При этом модернизация ЛОС продолжается, работы ведутся в ускоренном режиме»,— добавили в «РВК-Воронеж».

В конце 2022 года мэрия Воронежа и ООО «РВК-Воронеж» заключили концессионное соглашение на реконструкцию Левобережных очистных сооружений. Оно будет действовать 49 лет. Изначально компания планировала вложить в модернизацию ЛОС 15,4 млрд руб., в том числе порядка 4 млрд руб. до 2025 года. Впоследствии структура ГК «Росводоканал» заявляла о планах инвестировать в проект 8 млрд руб. до 2030 года.

На заседании постоянной комиссии по ЖКХ, дорожному хозяйству и благоустройству гордумы Воронежа в конце июня Контрольно-счетная палата города озвучила результаты проверки реализации указанного концессионного соглашения. «Сроки выполнения инвестпрограммы утверждены с просрочкой на три месяца, а мероприятия не соответствуют техническому заданию, что противоречит федеральному законодательству»,— отмечали в городской думе. Депутаты подчеркивали необходимость ускорения подписания допсоглашения, без которого концессионер не сможет продолжить обновление ЛОС.

Уточнялось, что общий объем вложений в реконструкцию очистных сооружений вырос до 16,8 млрд руб. с учетом повышения ставки НДС. Освоено порядка 3 млрд руб., в том числе 1,6 млрд руб. в 2025 году. Заключено два основных контракта с подрядчиками — московским ООО «Фирма "Водокомфорт"» Леонида Долинера, которое получило контракт на строительство цеха мехобезвоживания осадка за 533,4 млн руб., и некое ООО «Новострой», которое реализует первый и третий этапы реконструкции. На заседании комиссии гордумы представитель «РВК-Воронеж» заявил, что взаимодействие с «Новостроем» с февраля приостановлено, в отношении подрядчика ведется претензионная работа, решение по ситуации обсуждается внутри группы.

В марте 2026 года в Арбитражный суд Воронежской области поступил иск самарского ООО «Новострой» Николая Габдрахманова к ООО «РВК-Воронеж». Стройфирма потребовала взыскать с концессионера ЛОС 634,6 млн руб. Согласно картотеке арбитражных дел, впоследствии сумма была уточнена до 823,1 млн руб. Также компания просила признать исполненным с ее стороны договор, заключенный с ответчиком в июле 2023 года.

Представители «РВК-Воронеж» ранее поясняли «Ъ-Черноземье», что речь идет о «правовом споре по вопросу срыва сроков и невыполнения обязательств подрядчиком по строительству и реконструкции ряда объектов по заказу "РВК-Воронеж"». Там добавляли, что заявят встречный иск на более крупную сумму, однако, согласно картотеке арбитражных дел, он пока не поступал ни в один суд.

Алина Морозова