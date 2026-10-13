Оборот маркетплейса «М.Видео» за девять месяцев вырос в три раза

Наиболее высокую динамику среди развиваемых категорий показала мебель: ее оборот за девять месяцев вырос в 15,5 раза. Продажи одежды увеличились в 9,5 раза, товаров для животных — в 9,5 раза, для хобби и творчества, а также для красоты — в 8 раз, детских товаров — в 7,2 раза.