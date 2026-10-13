Оборот маркетплейса «М.Видео» за девять месяцев вырос в три раза
Оборот маркетплейса «М.Видео» составил 22,8 млрд рублей за девять месяцев
13.10.2026, 11:49
По итогам девяти месяцев 2026 года оборот маркетплейса «М.Видео» составил 22,8 млрд руб. Это втрое выше показателя за аналогичный период 2025 года (7,55 млрд руб.), сообщила пресс-служба компании.
За отчетный период ассортимент платформы возрос в семь раз, до 1 млн SKU. В ассортимент включены техника, мебель, одежда, товары для дома, детей, животных, спорта, красоты и повседневных задач.
Наиболее высокую динамику среди развиваемых категорий показала мебель: ее оборот за девять месяцев вырос в 15,5 раза. Продажи одежды увеличились в 9,5 раза, товаров для животных — в 9,5 раза, для хобби и творчества, а также для красоты — в 8 раз, детских товаров — в 7,2 раза.
Оборот цифровой техники по 3P-модели (продажа товаров сторонним продавцом) маркетплейса увеличился в 6 раз, продажи электроники — почти в 3,5 раза, мелкой бытовой техники — в 3,2 раза. Продажи крупной бытовой техники выросли более чем вдвое.
На 30 сентября число селлеров превысило 15 тыс. В июле и августе к платформе ежемесячно подключалось более 1,6 тыс. новых продавцов, а в сентябре «тенденция к активному присоединению партнеров сохранилась», утверждает компания.
«М.Видео» запустило маркетплейс в 2020 году. По итогам января—мая 2026 года его оборот вырос на 303% год к году и достиг 14,6 млрд руб. Ритейлер планирует открыть ПВЗ под своим брендом в 13 российских регионах. Из-за участившихся атак БПЛА на инфраструктуру Ozon и Wildberries продавцы вынуждены искать новые каналы сбыта и стали активнее сотрудничать с профильными ритейлерами или нишевыми маркетплейсами, в том числе с «М.Видео».