Самарский застройщик требует с «РВК-Воронеж» 634 млн рублей

В Арбитражный суд Воронежской области поступило заявление самарской строительной компании ООО «Новострой» Николая Габдрахманова к оператору систем водоснабжения и водоотведения облцентра ООО «РВК-Воронеж». Сумма требований составляет 634,6 млн руб. Их суть не раскрывается. Иск пока не принят к производству. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В качестве третьего лица к спору привлечен «Металлинвестбанк». Ранее стороны в суде не встречались.

В пресс-службе «РВК-Воронеж» заявили «Ъ-Черноземье», что речь идет о «правовом споре по вопросу срыва сроков и невыполнения обязательств подрядчиком по строительству и реконструкции ряда объектов по заказу "РВК-Воронеж"». В компании добавили, что выступили со встречным иском: «Сумма наших претензий к подрядчику превышает сумму иска подрядчика». Подробности и детали спора с «Новостроем» в «РВК-Воронеж» пообещали раскрыть позднее.

Согласно картотеке арбитражных дел, встречный иск «РВК-Воронеж» пока не поступал ни в один из судов. В «Новострое» не ответили на звонки и письмо «Ъ-Черноземье».

По данным Rusprofile, ООО «Новострой» зарегистрировано в Самарской области в 2007 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 500 тыс. руб. Владеет компанией Николай Габдрахманов. В 2024 году выручка общества составила 1,5 млрд руб., чистая прибыль — 57 млн руб. Финансовые показатели за 2025 год пока не публиковались. Руководит компанией Андрей Смирных. ООО «РВК-Воронеж» зарегистрировано в Воронеже в 2011 году. Основной вид деятельности — забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Единственный владелец — ООО «РВК-Инвест», актуальные учредители которой скрыты в соответствии с федеральным законом. Ранее совладельцами «РВК-Инвест» выступали Михаил Фридман, Герман Хан, Алексей Кузьмичев и Мария Михалькова. Выручка «РВК-Воронеж» в 2024 году составила 5,8 млрд руб., чистая прибыль — 658 млн руб. Финпоказатели за 2025 год пока не публиковались. Руководит компанией экс-мэр Воронежа Вадим Кстенин.

В январе руководство «РВК-Воронеж» сообщало, что компания потратит 300 млн руб. на сооружения повторного использования воды.

Егор Якимов