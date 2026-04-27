Кредиторы выстроились в очередь

Имущество ООО «Племагрофирма «Андреевская», зарегистрированного в Дубовском районе Ростовской области, продают на торгах за 2,4 млрд руб. В отношении предприятия, специализирующегося на аренде сельскохозяйственной техники введено конкурсное производство. Процедуру ввели в мае 2025 года, с тех пор она неоднократно продлевается из-за разбирательств с очередностью кредиторов. Как следует из сведений в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, ООО «Племагрофирма «Андреевская» находится в стадии ликвидации. Ликвидатором является Михаил Ковба.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В отношении обанкротившегося ООО «Племагрофирма «Андреевская» из станицы Андреевская Ростовской области введено конкурсное производство. Процедуру ввели в мае 2025 года на шесть месяцев — до 29 ноября. Однако из-за разбирательств с очередностью кредиторов и попытками реализовать имущество предприятия-банкрота процедура постоянно продлевается. Общая сумма требований составляет 2,4 млрд руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ). Конкурсный управляющий реализовывает имущество предприятия на торгах.

Имущественный комплекс ООО «Племагрофирма Андреевская» включает в себя земельные участки и права аренды 1,4 тыс. земельных участков, 425 зданий, сооружений и насаждений, а также 2,6 тыс. единиц автомобилей и спецтехники. Часть имущества находится в залоге у ООО «Ставропольский бройлер», другая часть от обременений свободна.

Изначально, должником являлось ООО «Агро Эксперт Астрахань». Предприятие в общей сложности задолжало ПАО «Московский индустриальный банк» 568,2 млн руб. Позднее банк уступил права требования компании ООО «Ставропольский бройлер». Фирма разводит сельскохозяйственную птицу и показала в 2024 году выручку 55 млрд руб. при чистой прибыли 2 млрд руб.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», в 2022 году ООО «Агро Эксперт Астрахань» прекратило свою деятельность путем реорганизации в форме преобразования в ООО «Племагрофирма «Андреевская». Таким образом, к последней перешли права и обязанности ООО «Агро Эксперт Астрахань».

Примечательно, что у того же банка в период с 2017 года по 2018 год кредиты оформили еще две компании: ООО «Агро-Индустриальная Корпорация «Волго-Дон» (долг составил 438,4 млн руб.) и ООО «Ростовская Нива» (в общей сложности долг составил 1,2 млрд руб.). Однако в начале 2022 года ООО «Ростовская Нива» присоединилась к ООО «Волгодонск-Экспорт», а ООО «АИК «Волго-Дон» — к ООО «Цимлянское». К октябрю того же года все указанные компании присоединились к ООО «Племагрофирма «Андреевская».

С учетом всех реорганизаций итоговая задолженность выглядела следующим образом: 30,5 млн руб. составил долг по налоговым отчислениям, основной долг составил 2,2 млрд руб. Еще 3,4 млн руб. — пени и штрафы по налоговым обязательствам. Основная часть долга сосредоточилась у ООО «Ставропольский бройлер». В апреле 2024 года предприятие обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании ООО «Племагрофирма «Андреевская» банкротом.

Получить комментарий у конкурсного управляющего «Ъ-Ростов» не удалось.

Заявки на участие в торгах принимаются с понедельника, 27 апреля до 3 июня. Торги запланированы на 8 июня.

Мария Хоперская