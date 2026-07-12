На Тюменском тракте обвалы дороги отсыпали скальным грунтом, движение закрыто

Движение на участке трассы Р-351 Екатеринбург – Тюмень между 196-м и 210-м км временно перекрыто из-за критической паводковой ситуации в районе реки Юрмыч, объяснили в пресс-службе «Уралуправтодора».

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Работники ФКУ «Уралуправтодор» завершили ремонт дорожного полотна, включая отсыпку скальным грунтом, на 196-м км. Но из-за перелива воды через дорогу на отметке 207-й км, угрозы подтопления населенного пункта Горбуновское и эвакуации жителей движение всех видов транспорта на участке с 196-го км по 210-й км автомобильной дороги Р-351 временно перекрыто.

Для объезда перекрытого участка водителям предлагается следовать по маршруту: съезд с трассы Р-351 на 140-м км, проезд через Камышлов, Далматово и Исетское до выхода на подъезд к Тюмени (трасса Р-254 «Иртыш») на 123-м км.

«В Свердловской области продолжается комплексная работа по ликвидации последствий неблагоприятных метеорологических явлений. На Среднем Урале сохраняется сложная паводковая обстановка, обусловленная сильными осадками. Наиболее напряженная ситуация – в восточных муниципалитетах региона, где фиксируются подтопления жилых домов, повреждения транспортной инфраструктуры и гидротехнических сооружений»,— сообщали в свердловском департаменте информационной политики.

ФКУ «Уралуправтодор» призывает водителей учитывать временные ограничения, соблюдать скоростной режим и требования дорожных знаков в период проведения работ.