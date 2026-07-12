На Тюменском тракте свердловская ГАИ увеличила зону перекрытия из-за затопления

Госавтоинспекция Свердловской области сообщает об ограничении движения на участке федеральной трассы Р-351 «Екатеринбург – Тюмень» из-за подтопления дороги в Талицком районе. Запрет действует для всех транспортных средств на отрезке с 195 по 206 км. Напомним, вчера движение на Тюменском тракте было закрыто с 196 км из-за обвала дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Следующая фотография 1 / 2 Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Со стороны Тюмени экипажи ГИБДД направляют водителей объездным маршрутом через город Ирбит, проезд через населенный пункт Байкалово закрыт. Также доступен альтернативный путь через город Камышлов.

По данным региональной Госавтоинспекции, в Байкаловском районе закрыт проезд по улице Советской в деревне Шаламы без возможности объезда. В Артемовском районе ограничено движение на 18 км трассы «Артемовский — Арамашево», маршрут проложен через дорогу «Екатеринбург — Реж — Алапаевск». В Невьянском районе ограничения сняты, транспорт движется в штатном режиме.

В Талицком районе закрыт мост через реку Юрмыч на подъезде к деревне Вазова, также ограничен проезд в деревне Кокуй. В Алапаевском районе закрыта дорога «Арамашево — Косякова» из-за разрушения моста через реку Шайтанка.

Госавтоинспекция просит водителей учитывать эту информацию при планировании поездок, выбирать альтернативные маршруты, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также строго выполнять требования дорожных знаков и указаний инспекторов.

Синоптики прогнозировали 11-13 июля местами на территории Свердловской области сильные ливни, грозы, крупный град и ветер до 25 м/с.