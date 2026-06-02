Тамбовский «Ревтруд» продает цех и склад за 117 млн рублей

Подконтрольный «Ростеху» тамбовский оборонный завод «Ревтруд» (входит в воронежский концерн «Созвездие», управляемый ГК «Динамика») выставил на продажу два актива: цех, являющийся объектом культурного наследия, и двухэтажный склад на улице Коммунальной, 51 в Тамбове. Общая сумма начальных цен лотов составляет 117 млн руб., следует из документации торгов.

Выставленный на продажу цех №3 тамбовского оборонного завода «Ревтруд» Фото: из документации торгов Выставленный на продажу склад тамбовского оборонного завода «Ревтруд» Фото: из аукционной документации

Первый лот включает двухэтажное здание цеха №3 площадью 5,3 тыс. кв. м, земельный участок под ним на 6,2 тыс. кв. м и металлическую эстакаду на 52,2 кв. м в ветхом состоянии. Его начальная цена составляет 74,3 млн руб., она может упасть до 37,2 млн руб. Здание является объектом культурного наследия регионального значения «Памятник и комплекс Тамбовской винной монополии».

Это уже пятая попытка продать имущественный комплекс. Торги пройдут в форме публичного предложения. Шаг понижения равняется сумме задатка и составляет 7,4 млн руб., шаг продажи — 743,3 тыс. руб. Подавать заявки на участие можно до 11 июня, итоги планируют подвести 16 июня.

В состав второго лота входят прирельсовый склад площадью 3,4 тыс. кв. м и земельный участок на 2,9 тыс. кв. м под ним. Они оценены в 42,7 млн руб. Согласно документации, здание построено в 1937 году. Первый этаж используется как склад, второй не эксплуатируется. По земельному участку проходит теплосеть протяженностью 3 тыс. кв. м. Она не является предметом аукциона.

Подавать заявки на участие в торгах можно до 7 июля. Итоги планируют подвести 9 июля. Размер задатка составляет 4,3 млн руб., шаг аукциона — 427 тыс. руб.

«Ревтруд» продает непрофильную недвижимость с 2023 года. Изначально активы оценивались в 865 млн руб. По итогам нескольких аукционов удалось продать объекты почти на 195 млн. В основном покупателей интересовали небольшие участки и здания. Почти все активы приобрели местные предприниматели.

Алина Морозова