В Волгограде алкомаркет переоборудуют в физкультурно-оздоровительный комплекс

В Волгограде начата реконструкция здания сетевого алкомаркета в физкультурно-оздоровительный комплекс. Работы ведутся в рамках исполнения вступившего в силу решения Арбитражного суда Волгоградской области, сообщили в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Волгоградской области Фото: Прокуратура Волгоградской области

Участок на ул. Хользунова, 61 в 2022 году был предоставлен в аренду без конкурса ООО «Рента Вектор» под строительство ФОКа. После ввода объекта в эксплуатацию компания выкупила землю и перепродала здание предпринимателю Марине Бут — родной сестре одного из учредителей «Ренты Вектор» Елены Апрометкиной — за 72 млн руб. Госпожа Бут с согласия прежнего владельца изменила назначение объекта на торговое.

Марина Бут в 2010 году зарегистрировала в Волгограде ИП с видом деятельности — торговля на рынке. Затем занялась автоперевозками. С 2017 года управляет недвижимостью. В мае 2018 учредила перевозчика ООО «Гарантсервисплюс». 25 декабря 2024 года уступила долю предпринимателю Дмитрию Апрометкину. В октябре 2024 года господин Апрометкин возглавил юрлицо. В 2025 году выручка компании составила 539 млн руб., а чистая прибыль 34 млн руб.

Строение арендовал холдинг X5, и в его помещениях расположились супермаркет «Пятерочка», магазин «Пиво и квас» и аптека. Попытки региона взыскать с «Рента Вектор» 22 млн руб. упущенной выгоды оказались безуспешны, в том числе в Верховном суде РФ.

ООО «Рента Вектор» учреждено в Волгограде в апреле 2021 года Еленой Апрометкиной и Екатериной Процких. В декабре того же года госпожа Процких продала свою долю Елене Суходоловой. Однако Екатерина Процких все еще значится директором «Ренты Вектор». В 2025 году оборот компании составил 27 тыс. руб., а чистые убытки 2,8 млн руб. Дебиторская задолженность достигла 50 млн руб., а кредиторская 552 тыс. руб.

Тем не менее по иску прокуратуры суд признал сделку по продаже земли ничтожной, а магазин — самовольной постройкой. Собственника обязали вернуть участок государству и реконструировать здание обратно в ФОК. Ход исполнения решения контролирует прокуратура.

Нина Шевченко