Крым экономит энергию

Из «Артека» и других лагерей Крыма начали организованно вывозить детей домой, сообщили в Минпросвещения. Координацией занимаются спецслужбы. 22 июня в лагерях закончилась первая смена, и других этим летом уже не будет. Глава республики Сергей Аксенов распорядился с понедельника приостановить прием детей и бронирование путевок. Запрет будет действовать до 1 сентября. Исключением стали только три лагеря — это «Ласпи», «Горный» и «Алькадар». Дети смогут заселиться туда 24 и 25 июня, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он пояснил, что эти базы отдыха находятся непосредственно на территории города и обеспечены альтернативными источниками подачи электроэнергии.

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В остальных случаях будут предложены иные варианты в других регионах, рассказала руководитель комиссии по отдыху детей Российского союза туриндустрии Татьяна Иванова:

«Сегодня как раз заканчивается первая смена. Билеты для детей были куплены заранее, и сегодня их вывозят в соответствии с приобретенными билетами. Соответственно, москвичи, например, уезжают сегодня, петербуржцы, возможно, будут выезжать завтра. Понятно, что всех за один день вывезти невозможно, поэтому отъезд будет происходить поэтапно — в зависимости от даты билета и региона.

Утром мы обратились в РЖД. Нам ответили, что поезда продолжают ходить по расписанию, поэтому возврат билетов будет осуществляться со штрафами, то есть 100%-ного возврата средств лагерям не предусмотрено. Дальше будем работать в индивидуальном порядке: многое будет зависеть от самих лагерей — вернут ли они деньги сразу или сделают это в течение какого-то времени.

С утра поступали звонки от родителей, и мы предлагаем им альтернативные направления и другие лагеря. В том числе это позволяет не терять уже купленные билеты и все-таки отправить ребенка в лагерь. Около 80% согласились, еще 20% пока раздумывают и, возможно, примут решение вечером».

В выходные беспилотники ВСУ атаковали полуостров. В результате ударов погибли четыре человека, почти 30 получили травмы. Крым оказался частично обесточен. Власти просят жителей сократить потребление электроэнергии и не включать кондиционеры и другие избыточные приборы. Крымский мост за последние сутки трижды закрывали для движения автотранспорта, сообщал официальный инфоцентр. В очереди на проезд скопилось больше 800 машин. О ситуации в Крыму рассказал житель Феодосии Александр Горный, в ночь на 22 июня он вернулся домой из длительной поездки:

«Феодосия, которая обычно хорошо видна ночью с трассы "Таврида" благодаря огням, в этот раз выглядела темным пятном. Лишь кое-где светились отдельные уличные фонари. Въехав в город, я увидел практически вымершую территорию: на протяжении 15-20 км, пока ехал вдоль Феодосии, встретил всего одну-две машины. В домах света не было, то есть электричество отсутствовало практически полностью. Подъезжая к Коктебелю, заметил, что все дорожные фонари, которые раньше освещали трассу, сейчас выключены — введен режим энергосбережения.

Люди сейчас очень переживают за привычный ритм жизни. Например, многие живут в приморских поселках и ежедневно ездят на работу в Феодосию — это около 15 км в одну сторону и столько же обратно. Если топлива нет, возникает вопрос, как добираться. Речь идет не только о топливном и туристическом кризисе, но и о возможных перебоях с отдельными категориями продуктов и товаров. Многие уже вчера отправились делать запасы. При этом в магазинах действуют ограничения на количество единиц товара в одни руки. Я, например, сегодня планирую съездить в Феодосию на машине, потратив примерно 3-4 л бензина. Пока еще могу себе это позволить, но в остальное время буду передвигаться исключительно на велосипеде».

С 21 июня в Крыму полностью прекращена продажа бензина. АЗС отпускают топливо только машинам государственных и экстренных служб. Сколько продлятся ограничения, власти не сообщают. Тяжелее всего тем, чья работа связана с пассажирскими перевозками и логистикой, рассказал “Ъ FM” таксист Николай:

«Бензина нет со вчерашнего дня. Люди выезжают за мост, чтобы заправиться, а это дополнительные расходы.

Через мост можно провезти до 100 л топлива сверх объема бака, но это, по сути, не решает проблему. Такого запаса хватит примерно на 400-500 км, при этом нет никаких гарантий, что там удастся заправиться без очередей. Кроме того, могут возникнуть сложности и с проездом по мосту. На дорогу туда и обратно можно потратить целый день — все зависит от факторов, на которые мы повлиять не можем. Лично я сейчас стараюсь не выезжать и практически не работаю на выезде, чтобы сохранить топливо для собственных нужд».

В отдельных городах, например, в Севастополе, власти ввели временный запрет на массовые уличные мероприятия. Супермаркеты и торговые центры должны закрываться в 20:00. Общественный транспорт будет ходить только до 21:00. Паромное сообщение приостановлено. Из морского транспорта будут курсировать только пассажирские катера. Проезд большегрузного транспорта по Крымскому мосту тоже запрещен. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что ограничения приняты из-за необходимости «корректировки логистики и обеспечения безопасности». Единственный путь на полуостров, который остался для грузовиков и топливозаправщиков, — трасса Р-280, которая проходит через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь.

Светлана Белова