Крым настраивает логистику

Власти Крыма назвали беспочвенным ажиотаж вокруг дефицита продуктов в республике. Уже несколько дней местные жители жалуются на опустевшие полки в магазинах. Некоторые торговые точки ввели ограничения на продажу товара, пишут в местных пабликах. К примеру, в соцсетях распространился ролик, где показано объявление с текстом «Не больше 3 кг сахара, риса и гречки в одни руки». При этом в крымском Минсельхозе заявили, что республика полностью обеспечена социально значимыми товарами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

На фоне ограничений на продажу бензина жители сейчас массово скупают продукты, из-за чего и мог возникнуть локальный дефицит, допустил глава Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин:

«Люди сметают с полок гречку, туалетную бумагу, макароны, — основную группу продуктов, которая всегда используется. Нельзя сказать, что их нет. Но если говорить о логистике, фуры приходят с грузами на склады, там формируется ассортимент, и уже "Газели" развозят эти товары по маленьким магазинам. Локальная логистика здесь испытывает трудности.

Продукты на складах есть, как министр сельского хозяйства и заявлял, но доставить их до конкретного потребителя в маленький магазинчик, скорее всего, непросто ввиду отсутствия либо ограниченного количества топлива. Было сказано, что потребности логистических компаний, у которых есть с этим проблемы, закрывать станет Минпром. Но пока страдает определенная группа товаров, которую люди просто разметают, продукты просто не успевают подвозить. Я сам перевозчик, наши машины ходят без проблем. Стараюсь заправляться в Ростовской области, и этого хватает, чтобы прийти в Крым и уйти обратно на материк».

Ограничения на продажу бензина в Крыму и Севастополе ввели в конце мая. Лимит составляет не больше 20 л. Аи-95 в одни руки раз в сутки. В Севастополе же накануне стали продавать топливо по QR-кодам. Но последние закончились уже через час, пишут местные СМИ. Технология позволяет жителям не стоять в очередях на заправках. Новая партия кодов будет доступна уже вечером 7 июня.

Несмотря на все ограничения, туристический сезон на полуострове стартовал, рассказал местный журналист Сергей Сардыко:

«Общественный транспорт работает так же, как и столовые, и кафе. Конечно, нелегко предпринимателям, коммерческим структурам. На "Авито" уже выставляются необоснованные цены на бензин. Конечно, спекулянты их взвинтили. Мы все-таки верим, что так же, как в 2014 году, когда у нас света не было, мы преодолеем все трудности и курортный сезон состоится. По крайней мере шесть поездов из Москвы регулярно отправляются с Казанского вокзала, люди едут на полуостров.

Я смотрю, уже на ряд поездов билетов нет. Детские лагеря работают, в частности, "Артек". Так что, думаю, и это переживем, хотя, конечно, определенная тревожность есть».

По данным “Ъ”, в этом году перевозчики увеличили количество поездов, следующих на полуостров. Тем не менее дефицит билетов все равно сохраняется. Как утверждает Ассоциации туроператоров России, раскуплено более 90% мест на июнь-июль.

Никита Путятин, Николай Малышев