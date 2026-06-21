Атака на переправу перекрыла Крым

В Крыму прекратили продажу топлива на заправках. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, бензин и дизтопливо будут временно отпускать только государственным службам. Накануне украинские беспилотники атаковали Керченскую паромную переправу. В Керчи погибли четыре человека, еще 28 ранены, заявил Аксенов. Минздрав России сообщает о госпитализации 14 пострадавших при этой атаке, в их числе двое детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alexey Pavlishak / Reuters Фото: Alexey Pavlishak / Reuters

По данным оперштаба Краснодарского края, на самой переправе погиб один человек, еще один ранен. Сейчас перевозки по маршруту Порт «Кавказ» — Порт «Крым» приостановлены. При этом с января 2026 года проезд по Крымскому мосту для большегрузов запрещен. Когда удастся возобновить паромные перевозки, пока неясно, говорит глава Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин:

«До ввода Крымского моста, когда полуостров снабжался только через паромную переправу, из-за погодных условий переправа закрывалась. Тогда работало большое количество судов, максимальные простои составляли от трех дней до недели. Сегодня сложно оценить ущерб от повреждений на паромной переправе. Неизвестно, возобновится она через три дня или через месяц. Для обеспечения Крыма нужны несколько альтернативных маршрутов. Но топлива там не будет.

Бизнес на то и бизнес, чтобы предотвращать риски. Я много лет занимаюсь перевозками, мы порядка 6–7 лет назад приняли решение установить на грузовики дополнительные баки — это не запрещено законом. Сейчас емкость нашего грузовика составляет 950 л топлива. Сегодня мы можем заправиться в Ростовской области, пока там нет ограничений, и доставить груз, не заезжая на крымские заправки».

Для решения проблемы дефицита крымские предприниматели начали самостоятельно возить топливо с материка.

Местные службы доставки и малый бизнес используют для этого небольшие автомобили, оборудованные специальными емкостями — пластиковыми еврокубами, — рассказали собеседники “Ъ FM”.

Несмотря на неудобства, это единственный способ обеспечить компании горючим. Впрочем, к таким условиям адаптировались не все. И в ближайшее время Крым столкнется с серьезными логистическими проблемами, считает местный журналист Александр Горный:

«Любой удар по логистической инфраструктуре может привести к серьезным последствиям для доставки грузов, продуктов и, конечно, настроения туристов. Были нанесены удары по портовым объектам, в основном связанным с паромами. Несмотря на то что Крымский мост работал в облегченном режиме — только для легковых авто и автобусов, — сухопутный коридор до последнего времени справлялся с задачами. Но уже намечались серьезные проблемы. Паромная переправа тоже функционировала, но подверглась ударам, и железнодорожные паромы перестали работать — в том числе те, что перевозили грузовики с продуктами.

Люди едут с материка, нагрузка на всю инфраструктуру, в том числе розничную, возрастает. Может возникнуть дефицит по некоторым категориям продовольствия. Ситуация с топливом на полуострове неоднозначна. Есть несколько источников поставки. Конечно, в первую очередь всё идет через сухопутный коридор, он связан с рисками, но поставки происходят. После 1 июня ситуация немного стабилизировалась, но остается напряженной. Мой прогноз: с учетом развития ситуации с топливом в Ставропольском и Краснодарском краях отпускная цена для Крыма будет очень высокой и однозначно расти».

Из-за повреждений в электросетях часть Крыма осталась без света, сообщила пресс-служба «Крымэнерго».

Власти призвали население выключить кондиционеры и избыточные электроприборы. Из-за аварии большинство насосных станций в трех районах республики оказались обесточены, что привело к прекращению подачи воды, заявили в госпредприятии «Вода Крыма». Накануне движение по Крымскому мосту перекрывалось. Сейчас оно возобновлено, однако перед мостом скопились очереди из 650 машин — водители ожидают от одного до двух часов.

Ангелина Зотина