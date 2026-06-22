Ближнее зарубежье расширяет маршрут

В условиях, когда поездки в страны Европы стали слишком сложными и дорогими, многие российские туристы открывают для себя ближнее зарубежье, то есть страны бывшего СССР. Сегодня интерес растет не только к странам Центральной Азии, где можно посмотреть немало культурных достопримечательностей, но и к другим регионам. Как развивается это направление сегодня, изучал «Ъ-Review».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: iStock Фото: iStock

Единого рейтинга популярности стран ближнего зарубежья на рынке нет, поскольку статистика зависит от специализации туроператоров, их маршрутной сети и аудитории. По оценке Ассоциации туроператоров (АТОР), в число наиболее востребованных направлений входят Абхазия, Белоруссия, Грузия, Узбекистан, Азербайджан, Армения, Казахстан и Киргизия. При этом каждая страна заняла собственную нишу: Абхазия остается массовым направлением пляжного отдыха, Белоруссия привлекает санаторным лечением и экскурсионными программами, а Узбекистан, Армения и Грузия сделали ставку на культурно-познавательный и гастрономический туризм.

По оценке АТОР на основе статистики Пограничной службы РФ, в 2025 году число выездов граждан России в страны постсоветского пространства, включая Армению, Азербайджан, Грузию, Казахстан, Киргизию, Молдову, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию, увеличилось незначительно — всего на 1,5% по сравнению с 2024 годом и на 4% относительно 2023 года. Однако общая статистика существенно искажается за счет Абхазии, жители которой, имея российские паспорта, регулярно перемещаются через российско-абхазскую границу, уточняют в АТОР. Если исключить Абхазию из расчета, темпы роста будут значительно выше: количество выездов в остальные страны региона в 2025 году увеличилось на 4,6% за год и на 8,1% за два года.

По данным туроператоров, спрос на поездки в страны ближнего зарубежья растет на 10–20% ежегодно, а наиболее динамичные направления, такие как Белоруссия, Грузия, Узбекистан и Абхазия, прибавляют до 40% в год.

Культурный интерес

Основным трендом последних лет стал огромный интерес к странам Центральной Азии. По словам коммерческого директора компании YouTravel.me Валерия Бритауса, наиболее впечатляющую динамику показали Узбекистан, спрос на который увеличился в 2,5 раза, Казахстан (+133%) и Туркменистан (+130%, хотя и с низкой базы). Ажиотаж вокруг этого направления подтверждают и другие участники рынка. Например, интерес к Узбекистану растет благодаря экскурсионным программам по историческим городам страны. Самые популярные маршруты — города Шелкового пути: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива.

В Казахстане растет спрос на природные маршруты — Чарынский каньон, озера Кольсай и Каинды, плато Мангистау, а также на программы с посещением космодрома Байконур. Летом популярностью пользуется отдых в Актау на побережье Каспийского моря, где развивается гостиничная инфраструктура. Кроме того, увеличилась доля поездок в Алматы.

Киргизия интересна как направление активного отдыха. Летом востребованы туры на озеро Иссык-Куль, а также поездки в горные районы Тянь-Шаня, популярные у самостоятельных путешественников и любителей альпинизма. Экскурсионный туризм в стране развит ограниченно, поэтому чаще всего Киргизия включается в комбинированные маршруты с Узбекистаном.

В целом растет число туристов, выбирающих не пляжный отдых, а маршруты с ярко выраженной культурной составляющей.

В Грузии это традиционно программы, объединяющие Тбилиси, Казбеги, Гудаури и винодельческий регион Кахетия, а летом — побережье Батуми и Аджарии. Армения привлекает туристов круговыми турами из Еревана с посещением озера Севан и монастыря Татев. Азербайджан делает ставку на сочетание городского туризма в Баку, гастрономических маршрутов и отдыха на каспийском побережье, причем нередко продается в комбинированных турах по Южному Кавказу.

При этом некоторые направления в страны СНГ по-прежнему нишевые. По оценке АТОР, туристические потоки в Таджикистан, Молдавию и Южную Осетию остаются сравнительно небольшими из-за логистических ограничений и недостаточно развитой туристической инфраструктуры. Крайне невелик турпоток в Туркменистан (сотни визитов в год — организованные экскурсионные туры), что объясняется непростой процедурой получения визы этой страны.

Потенциал роста

Среди наиболее перспективных направлений ближнего зарубежья туроператоры называют Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, Киргизию и Грузию. Рост интереса к этим странам связан с развитием туристической инфраструктуры, расширением экскурсионных и гастрономических программ, а также с появлением новых маршрутов.

По оценкам участников рынка, наиболее высокие темпы роста в 2026 году продемонстрируют Узбекистан и Казахстан, которые становятся ключевыми точками притяжения в Центральной Азии. Уверенный рост также показывает Армения. В то же время Белоруссия сохраняет статус стабильного направления, однако существенного ускорения роста турпотока туда эксперты не ожидают из-за высокой базы.

По оценке аналитической службы АТОР, в ближайшие годы наибольший потенциал роста сохранят Грузия благодаря развитию пляжного отдыха, Узбекистан за счет экскурсионного туризма, а также Азербайджан, который постепенно расширяет туристическую инфраструктуру и предложение для иностранных гостей. Хотя динамика спроса на Азербайджан несколько замедляется по сравнению с прошлым годом.

Еще один заметный тренд — рост событийного туризма.

По данным Level.Travel, все больше туристов выбирают поездки, приуроченные к концертам, фестивалям и другим мероприятиям. При этом организация поездок в эти страны достаточно комфортна для самостоятельных путешественников. Основные рекомендации касаются проверки актуальных правил въезда и требований к документам. В частности, для выезда из России в Белоруссию детям необходим загранпаспорт, даже несмотря на отсутствие полноценного пограничного контроля между странами.

Одним из важных практических вопросов, который туристам стоит учитывать заранее, остается использование российских банковских карт. Как отмечают в YouTravel.me, с этим могут возникнуть сложности. «Карты “Мир” в этих странах принимаются крайне ограниченно: в Грузии, Узбекистане и Казахстане они фактически не работают, в Армении — только для снятия наличных в банкоматах ВТБ (Армения). Поэтому на практике туристы везут с собой наличные рубли или доллары для обмена на месте, и обмен валюты в крупных городах проблемой обычно не является»,— объясняет Валерий Бритаус.

Близость как преимущество

Среди главных факторов, стимулирующих рост интереса к постсоветским странам, участники рынка единодушно называют отсутствие визовых барьеров, в частности возможность въезда в ряд стран — Армению, Казахстан, Киргизию и Абхазию — по внутреннему российскому паспорту. Другие важные драйверы развития рынка — прямое авиасообщение, низкий языковой порог и сравнительно простая организация поездки.

При прочих равных наиболее выигрывают те страны, которые активно инвестируют в развитие туристической инфраструктуры.

«Здесь выделяются Узбекистан, недавно запустивший скоростные поезда между историческими городами и активно строящий новые современные отели, Азербайджан, развивающий новый морской курорт Sea Breeze на Каспийском море, и Грузия, за последние годы превратившая район Батуми в модный современный курорт»,— отмечают в АТОР.

При этом эксперты подчеркивают, что страны ближнего зарубежья не являются прямыми конкурентами массовым пляжным направлениям. «Туризм в страны ближнего зарубежья очень разный, так же как и форматы отдыха там. Но с массовыми пляжными направлениями, такими как Турция, Египет, Вьетнам или Таиланд, никто из этих стран по-настоящему не конкурирует»,— уточняют в АТОР.

По сути, речь идет о разных туристических продуктах. Абхазия конкурирует скорее с российским черноморским побережьем, чем с Турцией, а курорты Азербайджана и Казахстана на Каспии ограничены по вместимости и продолжительности сезона. В то же время Грузия, Армения, Узбекистан и Азербайджан выделяются за счет экскурсионного, гастрономического и культурно-познавательного туризма. Именно этот сегмент сегодня становится главным драйвером роста поездок россиян в страны постсоветского пространства.

Цена ближнего маршрута

С ценами на отдых в странах ближнего зарубежья ситуация неоднородна — участники рынка используют разные методики подсчета, поэтому прямое сравнение данных затруднено. Тем не менее опрошенные эксперты отмечают, что большинство направлений остаются заметно доступнее многих популярных зарубежных курортов. По данным Валерия Бритауса, «недельный тур по ближнему зарубежью в среднем на 20–30% дешевле сопоставимой поездки в Турцию». По его данным, массовые направления обходятся примерно в 50 тыс. руб. на человека за неделю, тогда как более сложные горные маршруты в Кыргызстане, Таджикистане или Туркменистане стоят дороже.

По данным АТОР, средний чек на туры с перелетом на двоих в Узбекистан и Азербайджан варьируется от 119–123 тыс. руб., в Казахстан — до 235 тыс. руб. Тогда как средняя стоимость туров без авиаперелета составляет, по данным туроператоров PEGAS Touristik, «Дельфин» и «Мультитур», от 40–45 тыс. руб. в Армению, Грузию и Абхазию, до 65–67 тыс. руб. в Казахстан и Узбекистан.

Эксперты отмечают, что стоимость туров по странам ближнего зарубежья существенно различается в зависимости от состава пакета, включая наличие перелета, экскурсий и дополнительных услуг.

Наиболее доступными направлениями остаются Белоруссия и Узбекистан, тогда как самый высокий средний чек сохраняется на поездки в Казахстан.

При этом динамика цен не всегда совпадает с динамикой спроса. По данным Level.Travel, средняя стоимость поездок по большинству направлений ближнего зарубежья в 2026 году даже снизилась на 8%, хотя отдельные страны подорожали. Наиболее заметный рост среднего чека зафиксирован в Узбекистане (+11%) и Белоруссии (+8%), тогда как туры в Азербайджан и Абхазию, напротив, стали дешевле.

Своя ниша на рынке

Если Турция и Египет остаются прежде всего направлениями массового пляжного туризма с крупными гостиничными комплексами и системой «все включено», то страны постсоветского пространства делают ставку на другие преимущества. Их основным продуктом остаются экскурсионные, культурно-познавательные, гастрономические и оздоровительные поездки. Именно поэтому наибольший интерес россиян сегодня вызывают маршруты по историческим городам Узбекистана, винно-гастрономические туры по Грузии и Армении, экскурсионные программы в Азербайджане и санаторный отдых в Белоруссии.

При этом внутри регионов также существует заметная специализация. В Абхазии и Грузии значимую роль играет морской отдых, однако их пляжный продукт имеет собственную специфику и ориентирован на аудиторию, отличную от клиентов турецких курортов. В то же время Азербайджан и Казахстан постепенно развивают курорты на Каспийском море, хотя пока этот сегмент ограничен коротким сезоном и сравнительно небольшим номерным фондом. По оценке экспертов, интерес к ближнему зарубежью будет расти прежде всего за счет туристов, которые ищут новые впечатления, короткие культурные поездки и нестандартные маршруты.

Анна Александрова