В неизвестном направлении

Куда можно поехать отдыхать в России

Сочи, Камчатка и Байкал остаются символами туризма в России, однако интерес путешественников постепенно смещается в сторону неочевидных направлений. К каким из них стоит присмотреться, разбирался «Ъ-Review».

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Новая карта отдыха

Внутренний туризм в России меняет вектор развития: интерес к массовым направлениям падает, растет запрос на менее известные локации, предлагающие более спокойный формат отдыха.

В частности, набирают популярность поездки в малые исторические города в России. Так формируется отдельный сегмент внутреннего туризма, ориентированный на короткие и доступные путешествия, рассказала заместитель директора Центра развития туризма Центра стратегических разработок Наталья Осипова. По ее словам, эти города сейчас переживают «второе туристическое рождение». Речь идет о таких направлениях, как Рыбинск, Ростов Великий, Коломна, Плес, Вологда, Псков и Суздаль, которые привлекают туристов своей спокойной атмосферой и аутентичной средой. В 2025 году спрос на поездки в эти города вырос на 6,1% и продолжает увеличиваться. В первую очередь их выбирают жители соседних регионов из-за транспортной доступности, умеренных цен и возможности организовать поездку в короткие сроки.

Все больше путешественников выбирают короткие поездки по «домашним» локациям, исследуя свой или соседний регион вместо дальних путешествий. «Этот тренд на “локальную разведку” стал ключевым драйвером для Владимирской, Нижегородской и Ростовской областей»,— подтверждает коммерческий директор маркетплейса авторских туров YouTravel.me Валерий Бритаус.

Сейчас в российских регионах активно развивается туристическая инфраструктура: строятся новые гостиницы, формируются интересные маршруты и благоустраиваются общественные пространства.

Параллельно усиливается продвижение разных локаций за счет социальных сетей, тематических платформ и медиа. А также появляются новые форматы отдыха, которые ранее не были широко представлены.

Без наценки за популярность

Один из ключевых запросов у туристов сегодня — найти направления, сопоставимые по эмоциям с Камчаткой или черноморским побережьем, но без высокой стоимости. При этом интерес к новым направлениям возникает волнообразно, рассказали в Level.Travel. Существует некая мода на направления: в один год будто все едут в Дагестан, в другой — на Байкал или в Териберку. Значительную роль в этом играют соцсети и туроператоры, которые через чартерные программы продвигают нишевые регионы — от Алтая до Русского Севера. Летом туда едут за природой, зимой — за северным сиянием и термальными источниками.

Каким в этом году будет отдых на майские праздники

В России уже сформировался перечень направлений, которые позволяют получить эмоции и опыт, сравнимые с традиционно небюджетными маршрутами, говорит коммерческий директор «Авито Путешествий» Владислава Сакина. «Вместо Камчатки туристы все чаще выбирают Алтай и арктические регионы, где можно получить тот же формат активного отдыха — от трекинга до наблюдения за дикой природой, но с более гибким бюджетом. В качестве альтернативы южным курортам растет интерес к Дагестану и побережью Азовского моря»,— отмечает она.

Алтай становится серьезным конкурентом дальневосточным курортам. Здесь можно увидеть гору Белуху — высочайшую точку Сибири, которую исследователи называют «русским Тибетом», а также альпийские луга, ледники и чистейшее Телецкое озеро — объект всемирного наследия ЮНЕСКО. «Сервис на Алтае активно развивается, появляются современные экоотели, а цены остаются значительно ниже камчатских»,— говорит Валерий Бритаус.

В сегменте пляжного отдыха все больше туристов переориентируются с Сочи на Азовское побережье.

«Путешественники все чаще выбирают побережье Азовского моря: из-за мелководья вода здесь прогревается до комфортных температур уже в мае, отсутствуют сильные штормы, а отдых обходится в полтора-два раза дешевле, чем на популярных южных курортах. Также стоит рассмотреть Карачаево-Черкесию с Архызом и Домбаем вместо перегруженной Красной Поляны — те же высокие ледники и канатные дороги, но с более доступными ценами на проживание и питание»,— рассказывает Валерий Бритаус.

Кавказ как точка роста

Особое место среди альтернатив занимает Северный Кавказ. Регион фактически превращается в универсальное направление, где можно найти любые варианты — от бюджетного отдыха до активного туризма. Дагестан, Ингушетия и Северная Осетия предлагают схожий набор впечатлений — горные маршруты, этнографию, гастрономию и исторические объекты.

«Практически все регионы Северного Кавказа остаются недооцененными с точки зрения туризма, притом что их природный и культурный потенциал огромен. По сути, здесь можно насладиться горными пейзажами, не уступающими по красоте Алтаю, а цены на проживание, питание и экскурсии зачастую на 30–50 % ниже, чем, например, на Алтае или в популярных районах Сочи»,— уточняет Наталья Осипова.

По мнению эксперта по путешествиям «Большой страны», члена Русского географического общества Юлии Любимовой, Дагестан можно назвать «вечным трендом» внутреннего туризма. В компании Fun & Sun также подтверждают, что Дагестан сегодня предлагает «доступный, разнообразный и аутентичный отдых» — с морем, горами и насыщенной экскурсионной программой. При этом цены на недельное проживание в отеле 2* или в гостевом доме начинаются от 12 тыс. руб., а экскурсионный тур без перелета на пять ночей обойдется в 71 тыс. руб.

Как в России развивается рынок домов на колесах

Инфраструктурное развитие усиливает этот тренд. Например, Архыз формируется как всесезонный курорт с растущей гостиничной базой и будущим аэропортом, который будут возводить в Зеленчукском районе, в 40 км от Черкесска.

Северная Осетия — Алания усиливает позиции на туристическом рынке за счет развития всесезонной инфраструктуры. Ключевым проектом становится горный курорт Мамисон, вокруг которого развивается новый туристический продукт с акцентом на трекинг, альпинизм и маршруты по горным ущельям. Дополнительное преимущество региона — ярко выраженная культурно-этническая идентичность и статус единственной христианской республики на Кавказе. Географически Осетия расположена в зоне наиболее контрастных и высоких гор Северного Кавказа — от Казбека до Эльбруса, что повышает ее привлекательность для активных туристов.

От Арктики до Поволжья и Сибири

Спрос активно растет в менее раскрученных регионах. Мурманская область переживает всплеск интереса благодаря арктическому туризму — северное сияние, наблюдение за китами и зимние активности становятся полноценным туристическим продуктом. Ямал делает ставку на этнокультурные программы и экспедиционные маршруты. «Абсолютно доступный и недооцененный регион — частое и комфортное авиасообщение через авиакомпанию “Ямал”»,— замечает Юлия Любимова.

В то же время появляются направления с более мягким форматом отдыха.

Например, Калмыкия развивает событийный туризм — фестивали тюльпанов, барханов и лотосов формируют уникальный календарь поездок.

Кроме того, Калмыкия — единственный буддийский регион в европейской части страны, а значит, необязательно ехать в Сибирь и на Дальний Восток, чтобы познакомиться с буддизмом.

Сибирские регионы предлагают альтернативу дикой природе Камчатки. «Хакасия — это возможность увидеть первозданные ландшафты без толп туристов»,— говорит Наталья Осипова. Регион сочетает степи, горы и минеральные озера, а также подходит для трекинга и фотоохоты.

Неожиданные точки роста появляются и в малых городах. Город Минусинск в Красноярском крае известен своим «гигантизмом» растений: здесь выращивают помидоры до 2,4 кг, клубнику размером с яблоко и сладкие арбузы под сибирским солнцем. Город становится гастрономическим направлением за счет фермерских хозяйств и локальных продуктов, а историческая застройка повышает интерес для туристов. «Город как будто сошел с дворянских фотографий — сюда ссылали неугодных царскому правительству дворян, здесь они жили, стараясь придать городу облик Санкт-Петербурга»,— добавляет Наталья Осипова.

Как изменились цены на автобусные туры

Альтернативой югу России может стать Дальний Восток, прежде всего Приморский край. Здесь растет спрос на формат «дальневосточного уикенда» — короткие поездки с акцентом на морские и природные маршруты. Повышение транспортной доступности, включая субсидированные и дешевые перелеты по невозвратным тарифам, делает регион все более интересным для внутреннего туриста.

В 2025 году наибольший прирост туристов наблюдался в Карачаево-Черкесской Республике, Республике Адыгея и Чукотском автономном округе (свыше 50%), Тверской и Амурской областях (31–50%), а также во Владимирской, Костромской и Тульской областях (21–30%). Эксперты прогнозируют, что в 2026 году эта динамика сохранится.

На несколько дней

Спрос на короткие поездки внутри России продолжает расти. Формат мини-отпуска на два-четыре дня все чаще используют не для поездок в крупные туристические центры, а для открытия новых, менее загруженных территорий.

Вместо классических маршрутов путешественники выбирают менее раскрученные локации с возможностью получить свой опыт без толп.

Это могут быть небольшие города Центральной России и Поволжья, поселки и природные зоны, где сочетаются культурная среда и спокойный ритм.

«Спрос на короткие поездки стал одним из главных трендов 2026 года»,— говорит Валерий Бритаус, добавляя, что растет интерес к направлениям, где за несколько дней можно получить насыщенный опыт, от трекинга на Кавказе до уединенного отдыха в Карелии или поездок по небольшим городам с локальной атмосферой. Востребованность таких маршрутов объясняется их компактностью и разнообразием: за короткий срок турист получает сочетание природы, истории и гастрономии без сложной логистики.

Показательно, что тренд усиливается и в регионах: жители Сибири все чаще выбирают для поездок выходного дня Алтай или Хакасию, предпочитая близкие, но насыщенные направления дальним и более затратным маршрутам.

Туризм без спешки

Сдвиг в сторону недооцененных направлений связан не только со стоимостью тура, но и с изменением самого спроса. Туристы все чаще выбирают «медленные» маршруты и короткие поездки вместо длительных отпусков.

Российский туризм входит в фазу «осмысленных путешествий»: спрос смещается от стандартного отдыха к опыту и впечатлениям.

Как отмечает Юлия Любимова, ключевые тренды сегодня — экотуризм, гастрономические маршруты, этнотуры и поездки в малые исторические города.

Туры на праздники набирают популярность

Также растет интерес к slow travel (неспешным маршрутам), экспедиционным форматам, железнодорожным круизам, гастрономическим и арт-турам. Туристы все чаще едут в заповедники, национальные парки и локальные сообщества, стремясь к уединению, природе и живому опыту вместо классических экскурсий.

По данным «Авито Путешествий», особенно растет спрос на аренду загородного жилья в регионах с невысокой загрузкой — Хакасии, Алтае, Калужской области. На отдельных направлениях динамика достигает 70–90% год к году. При этом фактор транспортной доступности постепенно уходит на второй план: туристы готовы тратить больше времени на дорогу ради новых впечатлений.

Отдельный тренд — агротуризм и поездки «на природу с опытом»: фермы, этнопарки, локальные производства. За последний год число бронирований в таких форматах выросло почти на треть.

Еще один тренд — межсезонные путешествия. «К ним относятся поездки на горнолыжные курорты весной и летом или на пляж в межсезонье. Звучит необычно, но именно такие поездки становятся все популярнее»,— рассказывает Наталья Осипова. Туристов привлекает то, что в несезон цены на проживание и услуги могут быть на 15–20% ниже, выбор свободных номеров в отелях и гостевых домах — заметно шире. К тому же нет очередей к достопримечательностям и толп на набережных, можно в полной мере насладиться природой и спокойствием.

Туризм как опыт

В ближайшие годы рост внутреннего туризма будет определяться не столько раскрученностью направления, сколько системной работой регионов — инвестициями в инфраструктуру, развитием новых форматов отдыха и гибкой ценовой политикой. Эксперты сходятся в том, что именно эти факторы формируют новую карту спроса.

«В ближайшие два-три года фокус внутреннего туризма сместится в регионы, которые последовательно развивают автотуризм, модернизируют инфраструктуру и оптимизируют ценовые предложения»,— отмечает Наталья Осипова.

По словам Валерия Бритауса, ключевыми точками роста становятся территории, в которые уже вкладываются инвестиции,— от горных кластеров Северного Кавказа и Шерегеша до новых курортных проектов на юге России. Параллельно растет интерес к регионам с сильной природной составляющей — Арктике, Дальнему Востоку, Алтаю и Байкалу, где развитие поддерживается государственными программами и продвижением.

Анна Александрова

