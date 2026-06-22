Вместо под солнцем

Спрос на туристические поездки по России сокращается, как и глубина бронирования. В первую очередь это связано с падением продаж ключевых курортных направлений — Крыма и Сочи. Дополнительный фактор — сильный рубль, который делает все более доступным зарубежный отдых, и снятие моратория на продажу туров в страны Ближнего Востока. Оставшиеся в стране туристы предпочитают короткие туры в соседние регионы.

Совокупный объем бронирований отдыха в России 1–18 июня сократился на 12% год к году, подсчитали в туроператоре «Алеан». В системе бронирования Travelata.ru зафиксировали падение продаж на 25%. В «Слетать.ру» говорят о снижении без конкретных цифр. Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин считает, что совокупное количество бронирований на внутреннем рынке в январе—июне снизилось на 5–6% год к году.

Сергей Ромашкин добавляет, что средняя глубина бронирований на пляжных направлениях сократилась на четверть и сейчас 14–17 дней вместо обычных 20–30. О выжидательной позиции туристов говорят и в OneTwoTrip. В компании отмечают, что 68% гостиничных бронирований по России предполагают заезд в течение семи дней с момента заказа. 21% закладывают поездку через 8–30 дней. Оставшиеся 11% — более чем через месяц. Данные Travelline указывают, что 28% гостиничных бронирований 7–20 июня были отменены.

В «Алеане» поясняют, что на рынок давит снижение интереса к поездкам в Крым и Сочи. Спрос на полуостров, по словам представителя компании, в июне упал на 50% к маю.

Тенденция сформировалась из-за негативного информационного фона, связанного с перебоями в поставках топлива, подачей электричества, железнодорожным сообщением и вынужденными ограничениями движения по Крымскому мосту.

Сочи, по словам представителя «Алеана», теряет туристов из-за нестабильной работы аэропорта. Директор по маркетингу Traveleta.ru Олег Козырев зафиксировал снижение спроса на Сочи на 30% год к году. Сергей Ромашкин говорит о спаде на 13–14%. Он напоминает, что из-за сложного участка дороги Джубга—Сочи в городе традиционно не очень большой поток автотуристов.

Олег Козырев считает, что заметная часть туристов могла переориентироваться с отдыха внутри страны на поездки в Турцию, Египет, Таиланд или Вьетнам.

Этому способствует окрепший рубль. Сергей Ромашкин считает, что зарубежные курорты отняли у российских примерно 1 млн человек. Это около 10% от выездного туристического потока и 1–2% от внутреннего.

Цифра может вырасти в свете возвращения в ассортимент туроператоров Ближнего Востока: 19 июня Минэкономики отменило действовавшие ограничения на продажи туров в страны, ранее затронутые конфликтом.

После этого минимальная стоимость тура на двоих в ОАЭ на семь дней составила 117 тыс. руб. на базе завтраков и 134 тыс. руб. по системе «все включено», отмечали в АТОР. Руководитель отдела внутреннего туризма и СНГ туроператора Let’s Fly Сергей Васин говорит о росте спроса на Грузию, предполагая, что направление может рассматриваться как альтернатива внутренним курортам.

Сергей Ромашкин сомневается, что ситуация со спросом на отдых в России в этом сезоне заметно поменяется. Эксперт напоминает, что 63% поездок уже запланированы и отставание в 5–6% от показателей прошлого года, вероятно, сохранится по итогам всего периода. Взвешенный прогноз «Алеана» — снижение по итогам лета на 7% год к году. Эти ожидания в любом случае хуже первоначальных: два-три месяца назад туроператоры не исключали, что спрос на внутренний туризм в этом году вырастет на 1% к прошлому (см. “Ъ” от 7 апреля).

География поездок оставшихся в стране путешественников тоже может скорректироваться. В «Островке» отмечают, что за последние две с половиной недели число бронирований в Амурской области увеличилось год к году на 20%, в Нижегородской — на 15%, в Калининградской — на 9%. В «Алеане» отмечают, что интерес к поездкам в Тульскую, Ивановскую, Тверскую, Костромскую и Ярославскую области увеличился в среднем на 15% год к году. Аналитики предполагают, что туристы могут совершать несколько краткосрочных поездок в соседние регионы, отказываясь от длительного отпуска. В «Русском Экспрессе» также видят, что клиенты стали чаще бронировать короткие визиты в локации с простой логистикой: Санкт-Петербург, Москву, Казань, Нижний Новгород, города «Золотого кольца».

Александра Мерцалова