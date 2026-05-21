Путешествие на Восток

В условиях ограниченного доступа к европейским и ближневосточным направлениям у российских туристов появился дополнительный стимул открыть для себя Центральную Азию как для путешествия выходного дня, так и для полноценного отдыха. Неудивительно, что спрос на такие поездки постоянно растет. «Деньги» выяснили сколько стоит поездка в Центральную Азию и на что в гостеприимных республиках стоит посмотреть.

Центральная Азия — один из наиболее растущих с точки зрения интереса россиян туристических регионов. С начала текущего года число бронирований размещения здесь увеличилось на 28% год к году, следует из подсчетов «Островка». Другие сервисы бронирования рисуют похожую картину.

Представитель OneTwoTrip Елена Шелехова говорит, что совокупно на Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизию и Туркменистан в январе—мае 2026 году пришлось 5,8% бронирований за рубежом. Это выше значения за аналогичный период прошлого года, когда показатель оценивался в 5,1%. Согласно «Туту», совокупный объем проданных авиабилетов в страны Центральной Азии в январе—марте 2026 года вырос на 5,2% год к году. В сервисе «КупиБилет» аналитики зафиксировали увеличение спроса сразу на 52% год к году.

Точка роста

Растущий интерес путешественников легко понять. Елена Шелехова замечает, что в сознании туристов страны Центральной Азии сейчас выступают «островком потребительской стабильности». Туда просто добраться благодаря прямым авиа- и железнодорожным рейсам. Правила въезда для россиян остаются достаточно мягкими.

Для путешествий в Узбекистан и Таджикистан достаточно иметь заграничный паспорт, а в Казахстан и Киргизию можно попасть даже по внутреннему.

Именно на эти направления сейчас приходится основной поток туристов, Туркменистан пока остается страной для более искушенных путешественников.

Коммерческий директор YouTravel.me Валерий Бритаус называет главным драйвером роста спроса на регион в целом переориентацию российских туристов на фоне геополитической нестабильности на Ближнем Востоке, из-за которой «выпадают» короткие поездки и уикенд-туры. «В этих условиях Центральная Азия стала оптимальным балансом между доступностью, качеством сервиса и безопасностью»,— говорит он. Туристов, по его словам, привлекают прямые перелеты, стабильные цены и возможность получить впечатления «ближе к дому, но с восточным колоритом».

Немаловажный аспект — ценовая доступность.

По подсчетам «КупиБилет», средняя цена перелета из России в страны Центральной Азии за год сократилась почти на 30%, до 12 тыс. руб. в одну сторону.

Тенденция к снижению цен сейчас характерна практически для всех зарубежных направлений за счет укрепления рубля и расширения ассортимента турпредложений. Но в случае с Центральной Азией этот показатель может указывать и на то, что регион становится более массовым с точки зрения туристического спроса, считают в «КупиБилет». В перспективе аналитики компании рассчитывают на рост спроса еще на 20–30%.

Рост цен на организованные туры в страны Центральной Азии за последний год оказался небольшим. Так, средняя цена поездок в Казахстан выросла на 5–10%, в Узбекистан — на 8–12%, в Киргизию — на 5–7%, подсчитали в туроператоре Let’s Fly. Дополнительный интерес путешественников к этим направлениям в компании, впрочем, связывают не только с ценой отдыха, которая может быть ниже, чем на альтернативных маршрутах, но и с развитием инфраструктуры. Появляются новые отели, маршруты, растет общее качество сервиса, объясняют аналитики. Важно лишь правильно определиться с направлением, советуют они.

Узбекский стиль

Ключевое туристическое направление Центральной Азии этой весной — Узбекистан. Именно эта страна, согласно подсчетам аналитиков «Туту», обеспечила основной прирост бронирований: авиапродажи увеличились на 20,3% год к году. Менеджер продукта «Россия и страны СНГ» туроператора Let’s Fly Кристина Бякина говорит о росте интереса к Узбекистану на 20–25% за год. «Мягкий визовый режим, развитие санаторного и культурного туризма сделали это направление лидером по количеству бронирований по Центральной Азии»,— поясняет она.

В OneTwoTrip добавляют, что Узбекистан в январе—мае сформировал 51% от общего объема продаж размещения в странах Центральной Азии. «В крупных городах страны, Ташкенте, Самарканде и Бухаре, сейчас активно открываются новые отели, исторические центры реновируются, повышается транспортная доступность — все это стимулирует поток путешественников»,— рассуждает Елена Шелехова.

Путеводитель «Яндекс Путешествий» советует посещать страну в апреле и октябре, так как с середины июня по середину августа стоит слишком жаркая погода. В число самых привлекательных мест там включают Регистан — парадную площадь Самарканда со времен правления Тамерлана в XV веке, Гур-Эмир — мавзолей Тамерлана, комплекс Шахи-Зинда с захоронениями и ансамбль Ходжа-Ахрар. За пределами Самарканда туристов может привлечь Шайтан Жига — плато демонов, Шахрисабз — один из древнейших городов Центральной Азии и родина Тамерлана, мечети, крепости и дворцы Бухары.

Как отмечает Валерий Бритаус, средний чек за экскурсионный тур по Узбекистану составляет около 102 тыс. руб. Общий тренд роста цены в регионе, по его прогнозам, составит 10–18% в 2026 году за счет повышения популярности направлений и развития инфраструктуры. В Узбекистане с 2020 по 2025 год количество гостиничных номеров выросло на 272%. По мнению господина Бритауса, Узбекистан превращается в эталон экскурсионного туризма с развитой логистикой и честным ценником.

В ближайшей перспективе аналитики ожидают, что Узбекистан сохранит лидерство в Центральной Азии по спросу у туристов благодаря масштабным культурным, гастрономическим и паломническим программам, а также постоянной модернизации туристических объектов.

Казахский размах

Казахстан — еще один фаворит у российских туристов, облюбовавших Центральную Азию. Это самое массовое направление у путешественников в регионе, хотя интерес к нему сейчас растет немного медленнее, чем к соседнему Узбекистану. Спрос на туры в Казахстан, по словам госпожи Бякиной, за год увеличился на 10–15%. Продажи перелетов в страну, по оценке «Туту», в январе—мае в годовом исчислении выросли на 6,3%.

Одной из точек роста интереса к Казахстану Кристина Бякина называет событийные мероприятия. Среди них — концерты популярных зарубежных исполнителей. Многие западные звезды пока не готовы организовывать концерты в России, и Казахстан становится для граждан относительно бюджетной возможностью посетить выступления любимых артистов. Нередко это становится основным мотивом для путешествия. Так, по недавнему опросу «Островка», 25% российских туристов уже совершали путешествия для посещения культурных событий, а 23% хотели бы попробовать такой формат досуга.

Осталось только выбрать подходящее событие. Например, на июль любителей поп-музыки в Алматы могут заинтересовать концерты Рики Мартина, в сентябре — Энрике Иглесиаса. В августе для поклонников рок-музыки пройдет фестиваль Park Live Almaty с участием Джека Уайта, Gorillas, Off Spring и других мировых звезд рока. Цена билетов на «Яндекс Афише» начинается от 40 тыс. и 45 тыс. тенге соответственно. В пересчете на рубли по текущему курсу — 6,3–7,1 тыс. Дополнительно придется заплатить за перелет и размещение. Цена наиболее доступных прямых рейсов из Москвы в Алматы и обратно на выходные 29–31 мая в поисковой выдаче «Авиасейлс» — 27,3 тыс. руб. В течение года колебания цен незначительные. Средняя цена бронирования ночи в отелях Казахстана в январе—мае, по данным «Островка», составила 5,4 тыс. руб., сократившись за год на 2%.

Посещением концертов в Казахстане, разумеется, не стоит ограничиваться. Хорошая идея — запланировать поездку к местным природным достопримечательностям. Именно активное продвижение заповедников Кристина Бякина называет еще одним фактором, притягивающим в последние годы к Казахстану интерес российских путешественников.

Горы и озера

Киргизия и Таджикистан с точки зрения туристического спроса — похожие направления. Обе страны, по словам Кристины Бякиной, выбирают преимущественно поклонники активного отдыха — любители природы, гор и треккинга. Продажи авиабилетов в Таджикистан, по подсчетам «Туту», за год выросли на 5,5%. В Киргизию аналитики зафиксировали снижение спроса на 26,6%, но эта динамика может объясняться изменением структуры потока трудовых мигрантов в Россию.

В «Клубе гидов» главной достопримечательностью Таджикистана называют озеро Искандеркуль, знаменитое своей бирюзовой водой, где, по легенде, утонул конь Александра Македонского Буцефал. Также могут заинтересовать самая высокая гора на территории бывшего СССР — пик Исмоила Сомони высотой свыше 7 тыс. м, Памирский тракт, Фанские горы.

Памирский тракт считается одной из самых красивых автомобильных дорог в мире по версии National Geographic, по маршруту расположены в том числе перевалы Талдык, Кызыл-Арт и Ак-Байтал, горный поселок Мургаб, озера Яшилкуль и Каракуль. Через Памирский тракт продаются туры.

Так, на YouTravel.me есть предложение восьмидневной поездки по цене 86,8 тыс. руб. Помимо природных достопримечательностей поездка предполагает посещение кишлаков и общение с местными жителями, осмотр древних зороастрийских святилищ, буддийских петроглифов, исламских святынь, руин торговых постов и фортификационных сооружений на Великом шелковом пути и пр. В стоимость включено проживание, завтраки, обеды, входные билеты.

Киргизия у многих ассоциируется с высокогорным Иссык-Кулем, одним из крупнейших озер в мире, которое занимает 6 тыс. кв. км. Турфирмы предлагают там различные варианты маршрутов, продолжительность которых может варьироваться от нескольких дней до нескольких недель.

На портале «Время открытий» есть предложение маршрута Бишкек—Кок-Мойнок—Чолпон-Ата—Каракол—Джети-Огуз—каньон Сказка—каньон Марс—Бишкек. На этом пути встретятся такие достопримечательности, как красные каньоны, высокогорные пастбища, хребты Тянь-Шаня, а также музей петроглифов — наскальных рисунков — под открытым небом в Чолпон-Ате. Цена тура продолжительностью семь дней на одного человека — 70 тыс. руб. Включено проживание, завтраки и обеды, сборы за посещение парков и так далее.

Гостям Киргизии не стоит пропускать башню Бурана — минарет XI века вблизи Бишкека и гору Сулайман-Тоо, которая привлекает паломников к месту молитвы пророка Сулеймана (Соломона). Последняя располагается в Оше. Отсюда туристы планируют восхождения на знаменитый пик Ленина и путешествия в Таджикистан. Добираться до последнего через Ош может быть дешевле. По данным сервиса «Островок», за год средняя цена ночи в Киргизии сократилась на 3%, до 5,4 тыс. руб., в Таджикистане — на 1%, до 7,3 тыс. руб.

Направление для искушенных

Интерес к перелетам в Туркменистан, по данным «Туту», в январе—мае увеличился на 14,7% год к году, хотя направление остается непростым для путешественников из-за правил въезда в страну. Гражданам России потребуется виза, оформить которую удастся только при наличии приглашения, выданного Государственной миграционной службой Туркменистана. Оформить его на сайте посольства предлагается в одной из 21 туристической компании страны. Сбор за визу на десять дней составит $35. Дополнительно, вероятно, придется доплатить за сроки рассмотрения. Оформление документов за пять–десять рабочих дней может стоить $30, а срочное — $120.

Стоимость приглашения также может оказаться достаточно высокой. Например, на сайте visitashgabat.today, рекомендованном на сайте посольства Туркменистана, сопроводительное письмо и один день в Ашхабаде без гида предлагаются за $179. Пять дней обойдутся уже в $299. Дополнительно компания предлагает совершать однодневные выезды из Ашхабада. Каждый будет стоить $300 за машину, в которой смогут разместиться пять человек.

Основными точками туристического притяжения в этом случае становятся руины Мерва и Куня-Ургенча, древнейших городов в регионе, пустыня Каракумы, покрывающая большую часть территории страны, и кратер Дарваза с горящим природным газом, который туристы и местные жители прозвали «вратами ада».

Задержаться на день туристам стоит и в самом Ашхабаде — город славится необычной архитектурой. Снять номер в столице Туркменистана можно за $50–80 в сутки через посредника. Но дополнительные расходы и высокая в целом цена путешествия — не единственное, что отпугивает путешественников.

Кристина Бякина замечает, что пребывание в стране предусматривает в том числе контроль перемещений, обязательное сопровождение местным гидом для каждого туриста, ограничение на съемку. «Эти особенности делают Туркменистан малодоступным для массового туризма, но привлекательным для искушенных путешественников, готовых к нестандартным условиям»,— рассуждает она. Из-за этих особенностей туры в страну, по словам эксперта, сейчас формируются преимущественно в индивидуальном порядке: путешественники отправляются в поездку самостоятельно или в составе мини-групп. Валерий Бритаус сомневается, что Туркменистану, с учетом всех особенностей, в ближайшей перспективе удастся стать массовым направлением.

Александра Мерцалова