Бывший глава липецкого «Сплава» не смог отменить взыскание с него 360 млн рублей

Арбитражный суд Центрального округа отклонил жалобу бывшего гендиректора липецкого банкротящегося ЗАО «Многофункциональный центр "Сплав"» Юрия Безрядина на привлечение его к субсидиарной ответственности на 359,5 млн руб. Решения первой и второй инстанций оставлены в силе. Это следует из картотеки арбитражных дел. Мотивировочная часть решения еще не опубликована.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил иск конкурсного управляющего «Сплава» о привлечении господина Безрядина к субсидиарной ответственности 26 ноября 2025 года. В октябре 2024-го аналогичное решение было принято в отношении другого экс-руководителя компании Антона Мясникова.

На основании решения арбитража право требования 359,5 млн руб. с Юрия Безрядина выставили на торги в рамках банкротства «Сплава». Начальная цена равнялась сумме задолженности, но московская индивидуальная предпринимательница Надежда Демина снизила ее на 99,6%: лот достался ей за 1,3 млн руб.

«Сплав» обанкротился в апреле 2019 года по иску Промсвязьбанка. С того момента в отношении компании ведется конкурсное производство — рассмотрение отчета управляющего запланировано на 24 июня.

По данным Rusprofile, ЗАО «Многофункциональный центр "Сплав"» было зарегистрировано в Липецке в мае 2005 года. Основной вид деятельности — аренда и управление собственной или арендованной недвижимостью. Уставный капитал — 25,6 млн руб. Актуальные владельцы не раскрываются. С мая 2014-го до декабря 2021 года ими выступали ныне ликвидированное московское ООО «Сервисстройинвест» и ПАО «Липецккурорт» (собственники скрыты, ранее ими выступали Федерация профсоюзов Липецкой области, Липецкая областная организация профсоюза работников АПК РФ, Федерация независимых профсоюзов России). До процедуры банкротства «Сплавом» руководил Юрий Безрядин в качестве гендиректора. 2025 год компания завершила с нулевой выручкой и чистой прибылью 11 млн руб.

Алина Морозова