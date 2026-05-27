«Дебиторку» липецкого «Сплава» в банкротстве продали со скидкой 99,6%

Московская индивидуальная предпринимательница Надежда Демина выкупила с банкротных торгов дебиторскую задолженность липецкого ЗАО «Многофункциональный центр "Сплав"». Лот достался ей со скидкой 99,6% — за 1,3 млн руб. при начальной цене 359,5 млн руб. Теперь у нее будет право требования 359,5 млн руб. с бывшего гендиректора «Сплава» Юрия Безрядина. Об этом сообщил конкурсный управляющий предприятия Эльнур Нунатов.

По данным Rusprofile, ИП Демина Надежда Владимировна было зарегистрировано в Московской области в июле 2023 года для деятельности агентств недвижимости.

Дебиторскую задолженность выставили на торги в форме публичного предложения на основании решения Арбитражного суда Липецкой области от 26 ноября 2025 года. Арбитраж удовлетворил заявление конкурсного управляющего о привлечении Юрия Безрядина к субсидиарной ответственности. В октябре 2024-го аналогичное решение было принято в отношении другого экс-руководителя «Сплава» Антона Мясникова. С них солидарно взыскали 359,5 млн руб. Господин Безрядин безуспешно обжаловал решение в отношении себя в 19-м арбитражном апелляционном суде, а затем дошел до кассации. Арбитражный суд Центрального округа планирует рассмотреть его претензию 16 июня.

Банкротство «Сплава» инициировал некий Андрей Абрамкин в конце 2018 года. Его заявление оставили без движения, однако Арбитражный суд Липецкой области принял к производству банкротный иск Промсвязьбанка. В апреле 2019-го в отношении должника открыли конкурсное производство. Конкурсным управляющим был утвержден Владимир Добрышкин. В феврале 2020-го его сменил Юрий Капитонов, а в феврале 2024-го пост занял Эльнур Нунатов. Рассмотрение его отчета запланировано на 24 июня.

