В Челябинске семь бригад устраняют последствия ливня на Братьев Кашириных

После прошедшего ливня в Челябинске вновь затопило улицы на северо-западе. Семь бригад МКУ «ЭВИС» чистят дождеприемные решетки и открывают люки для быстрого устранения воды, сообщает пресс-служба администрации города.

По данным мэрии, работники задействованы на Комсомольском проспекте, улицах Валдайской, Братьев Кашириных, Красного Урала, Университетской набережной, Первой Пятилетки. В диспетчерскую службу поступило 27 заявок о подтоплении от горожан.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», улицы на северо-западе Челябинска затопило и 14 июня. В мэрии произошедшее объяснили забитыми ливневками, в которые попал мусор и неубранная скошенная трава.

Ольга Воробьева