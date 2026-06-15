В мэрии Челябинска назвали причину затопления улиц на северо-западе города

В администрации Челябинска причиной затопления улиц на северо-западе назвали нестационарные объекты, владельцы которых убирают мусор за пределы киосков. Об этом на аппаратном совещании сообщил заместитель главы города по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев.

После обильного ливня в городе на этих выходных затопило несколько улиц — Братьев Кашириных, Университетскую набережную, Молодогвардейцев, а также Комсомольский проспект. В администрации отметили, что с таким количеством осадков не справилась бы ни одна ливневка. Ситуацию ухудшил мусор от киосков.

«Причиной [затопления] стало затягивание водоотводных решеток посторонними предметами: остатками травы после кошения, а также посторонними предметами и мусором. По большей части он поступил от нестационарных торговых объектов. Торговые объекты выставляют за свой периметр мусор, поскольку у них нет места для его складирования. Мусор был смыт залповым ливнем, и это привело к затоплению улично-дорожной сети»,— подчеркнул Дмитрий Агеев.

Мэр Челябинска Алексей Лошкин добавил, что улица Братьев Кашириных находится в низине.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, на выходных после ливня затопило улицу Братьев Кашириных. Из-за этого временно останавливалось движение троллейбусов.

Виталина Ярховска