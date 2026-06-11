Ветеран СВО заявил о своем участии в выборах депутата Госдумы от Хакасии

Ветеран СВО, военный врач Игорь Арчимаев, намерен принять участие в выборах депутата Госдумы РФ от Республики Хакасия. Об этом он заявил в эфире медиасети «Саяны», вещающей в Хакасии и на юге Красноярского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Вот и наступил тот день, когда я официально объявляю о намерении участвовать в выборах в Государственную думу»,— обратился господин Арчимаев к жителям Хакасии, попросив их о поддержке. Он не уточнил, собирается ли баллотироваться в качестве самовыдвиженца или партийного кандидата.

Вся территория республики входит в состав Хакасского одномандатного округа №40. Как писал «Ъ-Сибирь», предварительное голосование «Единой России» в этом округе выиграл Александр Штыгашев, курирующий социальные проекты «Русала» в Хакасии. Лидерами проекта КПРФ по отбору кандидата от партии являются депутаты верховного совета Валерий Старостин и Олег Иванов.

Валерий Лавский