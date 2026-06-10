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Коммунисты рассчитывают на большее

КПРФ провела съезд депутатов-сибиряков за три месяца до выборов в Госдуму

КПРФ планирует улучшить свой результат на выборах в Госдуму РФ по сравнению с 2021 годом. Об этом заявил в Новосибирске первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин. Список кандидатов будет сформирован с учетом результатов проекта «Народный кандидат» — впервые проведенной Компартией процедуры предварительного голосования. Его итоги еще не подведены, но известно, что сразу в нескольких регионах сторонники КПРФ выступили за включение в число кандидатов действующего депутата Нины Останиной, а в Республике Хакасия оказалось сразу двое лидеров — депутаты верховного совета Валерий Старостин и Олег Иванов.

По данным руководства КПРФ, Нину Останину хотели бы видеть своим кандидатом избиратели сразу нескольких российских регионов

По данным руководства КПРФ, Нину Останину хотели бы видеть своим кандидатом избиратели сразу нескольких российских регионов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По данным руководства КПРФ, Нину Останину хотели бы видеть своим кандидатом избиратели сразу нескольких российских регионов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В Новосибирске 10 июня КПРФ провела очередной Съезд народных депутатов Сибири. В нерегулярном форуме партийных депутатов разного уровня на этот раз приняло участие около 200 человек. Мероприятие призвано мобилизовать сибирских коммунистов перед сентябрьскими выборами в Госдуму РФ.

«Никаких сомнений нет, мы должны увеличить результат (по сравнению с предыдущими выборами 2021 года.— «Ъ»)»,— заявил, выступая перед собравшимися, первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Отвечая на вопрос «Ъ-Сибирь», он уточнил, что партия намерена «не просто прибавить, а бороться за победу, причем бороться за победу во многих одномандатных округах».

По мнению секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова, к росту поддержки партии ведет ухудшение социально-экономической обстановки, а также тот факт, что «внешняя политика перестала быть основанием для легитимности». Господин Обухов отметил изменение в настроении избирателей в марте—апреле, следствием которого стало «обрушение» рейтинга доверия россиян к власти. Как сказал «Ъ-Сибирь» один из участников съезда, «сейчас усталость и раздражение избирателей не меньше, чем в 2021 году».

В 2021 году КПРФ заняла на выборах в Госдуму второе место, набрав 18,93% голосов по партсписку (48 мандатов) и проведя девять депутатов в одномандатных округах. В настоящее время регионы Сибири представляют в нижней палате Федерального собрания восемь человек, избранных от КПРФ. Наибольшее представительство — от Омской области и Алтайского края.

Форум прошел за 10 дней до второго этапа 19-го съезда КПРФ. К его началу будут подведены итоги проекта «Народный кандидат», с учетом которых съезд утвердит кандидатов в депутаты Госдумы. Голосование в рамках проекта стартовало 15 апреля и закончилось 31 мая. «Мы завершаем подсчет голосов, поданных в рамках проекта. У нас несколько человек из Сибири находятся на ведущих позициях в стране. Валерий Старостин и Олег Иванов в Хакасии входят в пятерку наиболее популярных кандидатов по всей стране»,— сказал господин Афонин.

Как писал «Ъ-Сибирь», Хакасия стала единственным российским регионом, где руководство КПРФ предложило в рамках проекта сразу пятерых претендентов. Помимо депутатов верховного совета республики Валерия Старостина, Олега Иванова и Оксаны Развариной, в число кандидатов входили заместитель директора регионального центра занятости населения Тайир Ачитаев и внештатный советник главы республики Валентина Коновалова Александр Векшин.

«Интересно, что по ряду округов люди предлагали тех кандидатов, которые связаны с нашей партией (сторонников, союзников), которые не нашли отражения (не были в числе участников “Народного кандидата”.— «Ъ»). И я думаю, что… ряд людей, которые не участвовали даже в предварительном голосовании, они, возможно, будут участвовать в выборах и по одномандатным избирательным округам»,— добавил первый заместитель председателя ЦК КПРФ.

Так, по данным организаторов проекта, сразу в нескольких регионах избиратели предложили выдвинуть кандидатом действующего депутата, председателя женского движения «Надежда России» Нину Останину. В 2021 году она была избрана в Госдуму от регионального списка, объединившего кандидатов КПРФ от Ульяновской, Самарской и Оренбургской областей, но в число участников проекта «Народный кандидат» ее не внесли. Не стал Юрий Афонин исключать и возможность участия в выборах члена ЦК Валерия Рашкина. Ранее появились сообщения о его намерении баллотироваться в одном из одномандатных округов в Иркутской области.

«Я думаю, в Сибири голосование за КПРФ будет одним из самых больших в стране»,— резюмировал Юрий Афонин.

Представители региональных отделений партии, принявшие участие в съезде сибирских депутатов, разделили оптимистичный настрой с разной степенью осторожности. Так, первый секретарь новосибирского обкома Анатолий Локоть заметил, что будет считать успехом «увеличение числа депутатов-сибиряков». В свою очередь, руководитель регионального отделения КПРФ в Алтайском крае Мария Прусакова заявила, что задачей коммунистов является победа как минимум в двух из трех одномандатных округов на территории региона.

Эксперты этот оптимизм не разделяют. «Позитивные подвижки для КПРФ в последнее время, безусловно, есть. Но этот процесс происходит довольно медленно и не приведет к выборам к радикальным изменениям в расстановке сил»,— считает новосибирский политолог Алексей Осипов. По данным ВЦИОМ на 31 мая, за КПРФ были готовы голосовать 10,1% избирателей — на 0,8% меньше, чем неделей ранее.

Валерий Лавский

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