Коммунисты рассчитывают на большее

КПРФ планирует улучшить свой результат на выборах в Госдуму РФ по сравнению с 2021 годом. Об этом заявил в Новосибирске первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин. Список кандидатов будет сформирован с учетом результатов проекта «Народный кандидат» — впервые проведенной Компартией процедуры предварительного голосования. Его итоги еще не подведены, но известно, что сразу в нескольких регионах сторонники КПРФ выступили за включение в число кандидатов действующего депутата Нины Останиной, а в Республике Хакасия оказалось сразу двое лидеров — депутаты верховного совета Валерий Старостин и Олег Иванов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По данным руководства КПРФ, Нину Останину хотели бы видеть своим кандидатом избиратели сразу нескольких российских регионов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ По данным руководства КПРФ, Нину Останину хотели бы видеть своим кандидатом избиратели сразу нескольких российских регионов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В Новосибирске 10 июня КПРФ провела очередной Съезд народных депутатов Сибири. В нерегулярном форуме партийных депутатов разного уровня на этот раз приняло участие около 200 человек. Мероприятие призвано мобилизовать сибирских коммунистов перед сентябрьскими выборами в Госдуму РФ.

«Никаких сомнений нет, мы должны увеличить результат (по сравнению с предыдущими выборами 2021 года.— «Ъ»)»,— заявил, выступая перед собравшимися, первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Отвечая на вопрос «Ъ-Сибирь», он уточнил, что партия намерена «не просто прибавить, а бороться за победу, причем бороться за победу во многих одномандатных округах».

По мнению секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова, к росту поддержки партии ведет ухудшение социально-экономической обстановки, а также тот факт, что «внешняя политика перестала быть основанием для легитимности». Господин Обухов отметил изменение в настроении избирателей в марте—апреле, следствием которого стало «обрушение» рейтинга доверия россиян к власти. Как сказал «Ъ-Сибирь» один из участников съезда, «сейчас усталость и раздражение избирателей не меньше, чем в 2021 году».

В 2021 году КПРФ заняла на выборах в Госдуму второе место, набрав 18,93% голосов по партсписку (48 мандатов) и проведя девять депутатов в одномандатных округах. В настоящее время регионы Сибири представляют в нижней палате Федерального собрания восемь человек, избранных от КПРФ. Наибольшее представительство — от Омской области и Алтайского края.

Форум прошел за 10 дней до второго этапа 19-го съезда КПРФ. К его началу будут подведены итоги проекта «Народный кандидат», с учетом которых съезд утвердит кандидатов в депутаты Госдумы. Голосование в рамках проекта стартовало 15 апреля и закончилось 31 мая. «Мы завершаем подсчет голосов, поданных в рамках проекта. У нас несколько человек из Сибири находятся на ведущих позициях в стране. Валерий Старостин и Олег Иванов в Хакасии входят в пятерку наиболее популярных кандидатов по всей стране»,— сказал господин Афонин.

Как писал «Ъ-Сибирь», Хакасия стала единственным российским регионом, где руководство КПРФ предложило в рамках проекта сразу пятерых претендентов. Помимо депутатов верховного совета республики Валерия Старостина, Олега Иванова и Оксаны Развариной, в число кандидатов входили заместитель директора регионального центра занятости населения Тайир Ачитаев и внештатный советник главы республики Валентина Коновалова Александр Векшин.

«Интересно, что по ряду округов люди предлагали тех кандидатов, которые связаны с нашей партией (сторонников, союзников), которые не нашли отражения (не были в числе участников “Народного кандидата”.— «Ъ»). И я думаю, что… ряд людей, которые не участвовали даже в предварительном голосовании, они, возможно, будут участвовать в выборах и по одномандатным избирательным округам»,— добавил первый заместитель председателя ЦК КПРФ.

Так, по данным организаторов проекта, сразу в нескольких регионах избиратели предложили выдвинуть кандидатом действующего депутата, председателя женского движения «Надежда России» Нину Останину. В 2021 году она была избрана в Госдуму от регионального списка, объединившего кандидатов КПРФ от Ульяновской, Самарской и Оренбургской областей, но в число участников проекта «Народный кандидат» ее не внесли. Не стал Юрий Афонин исключать и возможность участия в выборах члена ЦК Валерия Рашкина. Ранее появились сообщения о его намерении баллотироваться в одном из одномандатных округов в Иркутской области.

«Я думаю, в Сибири голосование за КПРФ будет одним из самых больших в стране»,— резюмировал Юрий Афонин.

Представители региональных отделений партии, принявшие участие в съезде сибирских депутатов, разделили оптимистичный настрой с разной степенью осторожности. Так, первый секретарь новосибирского обкома Анатолий Локоть заметил, что будет считать успехом «увеличение числа депутатов-сибиряков». В свою очередь, руководитель регионального отделения КПРФ в Алтайском крае Мария Прусакова заявила, что задачей коммунистов является победа как минимум в двух из трех одномандатных округов на территории региона.

Эксперты этот оптимизм не разделяют. «Позитивные подвижки для КПРФ в последнее время, безусловно, есть. Но этот процесс происходит довольно медленно и не приведет к выборам к радикальным изменениям в расстановке сил»,— считает новосибирский политолог Алексей Осипов. По данным ВЦИОМ на 31 мая, за КПРФ были готовы голосовать 10,1% избирателей — на 0,8% меньше, чем неделей ранее.

Валерий Лавский