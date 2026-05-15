Внук первого спикера парламента Хакасии начал борьбу за мандат депутата Госдумы

Александр Штыгашев, курирующий социальные проекты «Русала» в Республике Хакасия, примет участие в предварительном голосовании «Единой России» (ЕР) для определения партийного кандидата в депутаты Госдумы РФ от Хакасского одномандатного округа. Об этом сообщили в региональном отделении ЕР.

«Считаю, что опыт, полученный в органах исполнительной власти, а также в секторе реальной экономики, будет полезен нашей Родине»,— заявил претендент при подаче документов в оргкомитет праймериз.

В качестве претендента на депутатский мандат Александра Штыгашева в последний день подачи заявлений, 14 мая, представил СМИ мэр Абакана Алексей Лемин. Это произошло при посадке яблонь в городском парке культуры и отдыха, в которой приняли участие представители администрации столицы Хакасии и общественности.

Александр Штыгашев — внук известного в республике политика Владимира Штыгашева, который более 30 лет возглавлял верховный совет (парламент) Хакасии. Как писал «Ъ-Сибирь», в 2023 году он вышел из ЕР и был избран депутатом регионального парламента от КПРФ.

Всего в Хакасии подали заявления на участие в праймериз 12 человек. Пятеро из них — в одномандатном округе. В числе претендентов нет действующего депутата Госдумы от этого округа Николая Шульгинова, который был избран на довыборах в 2024 году при поддержке ЕР и КПРФ.

На место в партсписке претендуют, в частности, Алексей Лемин и вице-спикер верховного совета (парламента) республики Денис Кабанов. В 2021 году на выборах в Госдуму «Единая Россия» свела в одну территориальную группу своих кандидатов от Красноярского края, республик Хакасия и Тыва.

