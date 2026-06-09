ООО «Башкирэнерго» развивает систему учета электроэнергии

ООО «Башкирэнерго» преодолело рубеж в 400 000 электросчетчиков, включенных в систему учета электрической энергии. Сбор их показаний осуществляется ежесуточно в автоматическом режиме. Всего в зоне ответственности компании находится 850 000 установленных приборов учета, из которых 130 000 являются «интеллектуальными».

Подключенный к ежесуточному опросу электросчетчик в с.Бакалы

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Внедрение автоматизированной системы учета электрической энергии (мощности) позволяет достичь экономического эффекта – за счет включения электросчетчиков в СУЭЭ(М) коммерческие потери электроэнергии сводятся к минимуму и повышается точность учета фактических потерь в сети 0,4-110 кВ.

Напомним, установкой и заменой электросчетчиков занимаются десять территориальных производственных отделений ООО «Башкирэнерго», а также отдел по монтажу и пусконаладке приборов учета ООО «БЭСК Инжиниринг».

ООО «Башкирэнерго»