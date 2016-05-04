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Уфа. Башкортостан
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21:31
Генпрокуратура потребовала дело журналиста Голунова для проверки
17:19
«Единая Россия» выдвинула на пост главы Башкирии Радия Хабирова
16:44
«Башинформсвязь» получила 100% в четырех «дочках» «Ростелекома»
15:10
ОДК-УМПО планирует допэмиссию акций на 24,9 млрд рублей
14:42
Экс-глава администрации ЗАТО Межгорье отпущен под залог
14:13
В модернизацию уфимских НПЗ «Башнефти» вложат около 7 млрд рублей
13:25
Первый кандидат на пост главы Башкирии указал сведения о погашенной судимости
13:08
БСК привлекла кредитную линию Сбербанка на 4 млрд рублей
10:00
НефАЗ на полгода задержит поставку новых автобусов для «Башавтотранса»
09:23
За парковку на газонах в Башкирии за два месяца оштрафованы 10,66 тысяч автовладельцев
08:31
Совладельцы ПСК-6 планируют сеть роботизированных парковок за 700 млн рублей
09/06
СКР связывает убийство возле Южного автовокзала Уфы с долгами
08/06
В Уфе активисты и журналисты вышли на пикет в поддержку Ивана Голунова
08/06
Андрей Назаров освобожден от должности прокурора Башкирии
07/06
«Торговый комплекс Центральный» признан банкротом
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(обновлено: 10.06.2019)
Башкирская электросетевая компания
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АО «БЭСК» – победитель всероссийского конкурса «BPM-проект года»
Инновация ООО «Башкирэнерго» отмечена на VIII Международном конкурсе научных, научно-технических и инновационных разработок
Делегация из Молдовы посетила Центр управления сетями Уфы
Работники группы компаний АО «БЭСК удостоены государственных наград
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Башкирские энергетики справились с последствиями первых гроз
АО «БЭСК» объявило итоги годового Общего собрания акционеров 2018 года
ООО «Башкирэнерго» вновь вошло в число лучших предприятий в России по охране труда
АО «БЭСК» – партнер I всероссийского студенческого чемпионата по проектному менеджменту
Лучшие по охране труда в Башкирии работают в ООО «Башкирэнерго»
Башкирские энергетики ведут комплексную реконструкцию подстанций 110 кВ в окрестностях г. Уфы
Для знакомства с «умными сетями» АО «БЭСК» Уфу посетили энергетики из АО «МСК Энерго»
В Мишкинском районе Башкирии ООО «Башкирэнерго» проведет реконструкцию ВЛ 10 кВ
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Фото дня: 10 июня
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Open talk предпринимателей и власти
25 мая 2019 г. // Бизнес-центр «Книжка»
Зуб даем за качество
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Все флаги - в гости к нам!
«Газ. Нефть. Технологии». Итоги прошедшего в Уфе форума
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Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия