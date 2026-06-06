Итоги ПМЭФ-2026

В Санкт-Петербурге завершился 29-й Петербургский международный экономический форум. ПМЭФ посетили делегации из более 100 стран, состоялись более 150 сессий. Главная тема этого года — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Основные события трех дней форума — в подборке «Ъ».

Сбербанк представил первый в России и один из первых в мире универсальный оптический вычислитель, созданный для реальных задач ИИ.

Сбербанк представил первый в мире платежный терминал с искусственным интеллектом. Терминал «Нео» объединяет ИИ, биометрию, локальные вычисления и цифровые сервисы.

Беспилотник «Аргус» представили на стенде ПСБ. Он способен подниматься на высоту до 25 км и находиться в полете до 40 суток, используя солнечную энергию.

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В своем выступлении на пленарной сессии президент России Владимир Путин предложил отложить снижение порога выручки для уплаты НДС и зафиксировать его на текущем уровне (20 млн руб.— «Ъ»). Он также рассказал о готовящемся переезде офисов нескольких крупных компаний из Москвы в регионы. Это необходимо для стимулирования развития бизнеса в регионах, отметил глава государства.

О том, как прошла пленарная сессия ПМЭФ — в репортаже Андрея Колесникова «Гонец невидимого фронта».

Внешний долг России сейчас достигает 10%, но в скором времени он будет полностью погашен, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Среди прочего министр подтвердил планы перенести «пенсии молчунов» в долгосрочные сбережения. Он отметил, что ими должно быть можно пользоваться, наследовать или снимать при необходимости.

Глава Сбербанка Герман Греф назвал четырех «всадников апокалипсиса» в экономике: главные препятствия для экономического роста — высокая ключевая ставка, высокая налоговая нагрузка, крепкий рубль и административные барьеры. Он отметил, что ключевая ставка в 10-12% является «психологической чертой» для бизнеса, ниже которой можно будет начать новый инвестиционный цикл. Высокая реальная ставка препятствует росту инвестиционной активности, заключил банкир.

Подробнее о деловом завтраке «Сбера» — в репортаже Андрея Колесникова «Ставка больше, чем живопырка».

Экономика Европы за три года выросла на 3%, тогда как российская за этот же период — на 10%, заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин. По его словам, в экономике страны «провалов нет». Он также утверждает, что безработица в России самая низкая в мире, а рост производительности труда — главный фактор новой модели экономического роста страны.

Подробнее — в материале «Экономике ищут новый путь».

Глава Минэкономики России Максим Решетников охарактеризовал ситуацию на рынке труда в стране как сложную. Министр добавил, что на рынок труда оказывает влияние и текущая ситуация в экономике России. Нынешний уровень безработицы он назвал ограничителем и одновременно индикатором для Центробанка при принятии решений по ключевой ставке.

Вице-премьер Александр Новак рассказал про четыре драйвера роста экономики. Ускорить развитие помогут увеличение эффективности труда, технологические изменения, улучшение условий для бизнеса и перенаправление трудовых потоков. В сегменте же условий для ведения бизнеса вице-премьер отметил улучшения. Он упомянул упрощение процедур банкротства, улучшение условий регистрации предприятий, ситуации с правом собственности.

Компания Wildberries запустит в России сеть отелей под собственным брендом — для начала до 100 объектов, а Ленинградская область станет одной из ключевых точек этого проекта, сообщила основательница компании Татьяна Ким. Она также рассказала, что Wildberries планирует запустить сервис, с помощью которого продавцы платформы смогут выпускать собственные цифровые финансовые активы (ЦФА) и привлекать финансирование для развития бизнеса. Это одна из мер платформы по расширению финансовой доступности для продавцов, отметила Татьяна Ким.

О том, как платформенная экономика способствует росту экономики регионов, читайте в статье Татьяны Ким, написанной специально для «Ъ».

Сотовые операторы обсуждают с властями способы вернуть россиянам доступ к Netflix, нейросетям и другим заблокированным в России ресурсам, рассказал гендиректор «Билайна» Сергей Анохин. По его словам, предложенная им инициатива «белых списков VPN» «получила продолжение» и нашла поддержку. Речь идет о том, чтобы власти разрешили открыть доступ к некоторым ресурсам, на которые пользователь может попасть только с VPN, пояснил глава «Билайна».

Ювелирный ритейлер Sokolov может выйти на рынки БАДов и товаров для дома из-за роста себестоимости украшений и снижения спроса на них, рассказал СЕО компании Николай Поляков. Повышенный интерес ювелирного ритейлера к непрофильным категориям связан со снижением темпов продаж украшений и ростом себестоимости их производства, говорит господин Поляков.

Подробнее об этом — в материале «Ювелиры приглушают блеск».

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал о технической возможности для восстановления газопроводов «Северный поток». По его словам, в этом заинтересованы «здравые силы в Европе», в том числе в Германии. Важным сигналом Кирилл Дмитриев назвал позицию «Альтернативы для Германии» (АдГ) по этому вопросу. Он напомнил, что партия инициировала расследование подрыва газопроводов.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пляжи Анапы безопасны и готовы к туристическому сезону. По ее словам, работы по очистке провели на 151 объекте в городе.

Минтранс и Минпромторг обсуждают возможные источники финансирования программы обновления устаревшего флота. Не исключено привлечение средств из Фонда национального благосостояния, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. Как писал «Ъ», на совещании у первого вице-премьера Дениса Мантурова в апреле были согласованы целевые параметры программы замещения возрастного флота. По словам источников, бюджетному источнику финансирования предложили замену: профинансировать программу могут за счет платежа, состоящего из надбавки к тарифу на освидетельствование судов и к портовому сбору. Собеседники «Ъ» рассказали, что в 2026–2030 годах правительство хотело собрать 210 млрд руб. Один из источников заявил, что альтернативу бюджетному финансированию уже концептуально поддержал президент.