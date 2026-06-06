Итоги ПМЭФ-2026
Главные сделки, заявления и презентации
В Санкт-Петербурге завершился 29-й Петербургский международный экономический форум. ПМЭФ посетили делегации из более 100 стран, состоялись более 150 сессий. Главная тема этого года — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Основные события трех дней форума — в подборке «Ъ».
Выступление президента России Владимира Путина на пленарном заседании
Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ
Сделки
- Участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали 1084 соглашения на общую сумму 6 трлн 642 млрд руб., сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков.
- Россия и Куба подписали меморандум о совместной разработке онковакцин, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
- Россия и Саудовская Аравия подписали на ПМЭФ 30 соглашений о сотрудничестве.
- РФПИ подписал соглашение по проекту тоннеля на Аляску, заявил спецпредставитель президента, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
- Заинтересованные депутаты Европейского парламента и представители Государственной думы в ходе встречи на полях ПМЭФ заявили о готовности содействовать возобновлению официального диалога ЕС и России. Об этом говорится в поступившей в «РИА Новости» декларации по итогам дискуссии.
- «Группа УКМ» Никиты Мазепина инвестирует $15 млн в разработчика Kodik.
- Национальный мессенджер Max и НСПК договорились о создании сервиса бесконтактной оплаты в мессенджере. Стороны подписали соответствующий меморандум.
- ВТБ и ГК «Садовое кольцо» подписали соглашение о сотрудничестве в части развития жилищной инфраструктуры Мариуполя ДНР. Банк открыл застройщику кредитную линию на сумму более 12 млрд руб. до 2029 года.
- «АйСи Групп» и ВТБ подписали соглашение о сотрудничестве по проекту строительства первого центра обработки данных (ЦОД) на территории Донецкой Народной Республики стоимостью 20 млрд руб., сообщили в пресс-службе «АйСи Групп».
- Петербургская ГК «Трест» (ранее — «Строительный трест») планирует вложить 15 млрд руб. в создание курортного комплекса в деревне Орехово Приозерского района Ленинградской области.
- «СИ Групп» вложит 6,8 млрд руб. в строительство макаронной фабрики в Орске, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.
- ООО «Темерницкий скоростной диаметр» (100% владеет АО «Донаэродорстрой») вложит 40 млрд руб. в модернизацию транспортной инфраструктуры Ростовской области, сообщает пресс-служба губернатора региона.
- НОВИКОМ и Дом.РФ подписали договор поручительства на 20 млрд руб.
- Корпорация «Малком» планирует построить в Тамбовской области завод глубокой переработки зерновых. Объем инвестиций в проект составит около 10,5 млрд руб. На предприятии создадут не менее 200 рабочих мест.
- «Напитки вместе» инвестируют 700 млн руб. в свой завод в Саранске, рассказал представитель компании. По его словам, это рекордный объем инвестиций для этого регионального подразделения.
- Маркетплейсы изменят свой меморандум о добросовестных практиках. Документ подписали Wildberries & Russ (RWB), Ozon и «Авито». Организатором подписания соглашения выступила Ассоциация цифровых платформ.
Презентации
Aurus показал обновленные модели Senat и Senat Long, а также версию кабриолет. Модель Senat Long впервые демонстрируется широкой публике.
Презентация бренда Senat
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Автомобиль Senat 900 впервые представили широкой публике. Модель имеет трехлитровый двигатель мощностью 326 лошадиных сил, время разгона до 100 км/ч составляет 6,5 секунды.
Модель Senat 900
Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ
На форуме презентовали прототип российского седана Senat 1000 — это вторая модель нового бренда премиальных машин после Senat 900.
Senat 1000 Long
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Беспилотник «Аргус» представили на стенде ПСБ. Он способен подниматься на высоту до 25 км и находиться в полете до 40 суток, используя солнечную энергию.
Беспилотник «Аргус»
Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ
Сбербанк представил первый в мире платежный терминал с искусственным интеллектом. Терминал «Нео» объединяет ИИ, биометрию, локальные вычисления и цифровые сервисы.
Терминал «Нео» от Сбербанка
Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ
Сбербанк представил первый в России и один из первых в мире универсальный оптический вычислитель, созданный для реальных задач ИИ.
Обновленный внедорожник Lada Niva Legend
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
АвтоВАЗ показал обновленный внедорожник Lada Niva Legend. Основными изменениями стали мотор объемом 1,8 л, а также перенастроенные подвеска и появление фронтальной подушки безопасности водителя.
Заявления
В своем выступлении на пленарной сессии президент России Владимир Путин предложил отложить снижение порога выручки для уплаты НДС и зафиксировать его на текущем уровне (20 млн руб.— «Ъ»). Он также рассказал о готовящемся переезде офисов нескольких крупных компаний из Москвы в регионы. Это необходимо для стимулирования развития бизнеса в регионах, отметил глава государства.
О том, как прошла пленарная сессия ПМЭФ — в репортаже Андрея Колесникова «Гонец невидимого фронта».
Внешний долг России сейчас достигает 10%, но в скором времени он будет полностью погашен, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Среди прочего министр подтвердил планы перенести «пенсии молчунов» в долгосрочные сбережения. Он отметил, что ими должно быть можно пользоваться, наследовать или снимать при необходимости.
Глава Сбербанка Герман Греф назвал четырех «всадников апокалипсиса» в экономике: главные препятствия для экономического роста — высокая ключевая ставка, высокая налоговая нагрузка, крепкий рубль и административные барьеры. Он отметил, что ключевая ставка в 10-12% является «психологической чертой» для бизнеса, ниже которой можно будет начать новый инвестиционный цикл. Высокая реальная ставка препятствует росту инвестиционной активности, заключил банкир.
Подробнее о деловом завтраке «Сбера» — в репортаже Андрея Колесникова «Ставка больше, чем живопырка».
Экономика Европы за три года выросла на 3%, тогда как российская за этот же период — на 10%, заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин. По его словам, в экономике страны «провалов нет». Он также утверждает, что безработица в России самая низкая в мире, а рост производительности труда — главный фактор новой модели экономического роста страны.
Подробнее — в материале «Экономике ищут новый путь».
Глава Минэкономики России Максим Решетников охарактеризовал ситуацию на рынке труда в стране как сложную. Министр добавил, что на рынок труда оказывает влияние и текущая ситуация в экономике России. Нынешний уровень безработицы он назвал ограничителем и одновременно индикатором для Центробанка при принятии решений по ключевой ставке.
Вице-премьер Александр Новак рассказал про четыре драйвера роста экономики. Ускорить развитие помогут увеличение эффективности труда, технологические изменения, улучшение условий для бизнеса и перенаправление трудовых потоков. В сегменте же условий для ведения бизнеса вице-премьер отметил улучшения. Он упомянул упрощение процедур банкротства, улучшение условий регистрации предприятий, ситуации с правом собственности.
Компания Wildberries запустит в России сеть отелей под собственным брендом — для начала до 100 объектов, а Ленинградская область станет одной из ключевых точек этого проекта, сообщила основательница компании Татьяна Ким. Она также рассказала, что Wildberries планирует запустить сервис, с помощью которого продавцы платформы смогут выпускать собственные цифровые финансовые активы (ЦФА) и привлекать финансирование для развития бизнеса. Это одна из мер платформы по расширению финансовой доступности для продавцов, отметила Татьяна Ким.
О том, как платформенная экономика способствует росту экономики регионов, читайте в статье Татьяны Ким, написанной специально для «Ъ».
Сотовые операторы обсуждают с властями способы вернуть россиянам доступ к Netflix, нейросетям и другим заблокированным в России ресурсам, рассказал гендиректор «Билайна» Сергей Анохин. По его словам, предложенная им инициатива «белых списков VPN» «получила продолжение» и нашла поддержку. Речь идет о том, чтобы власти разрешили открыть доступ к некоторым ресурсам, на которые пользователь может попасть только с VPN, пояснил глава «Билайна».
Ювелирный ритейлер Sokolov может выйти на рынки БАДов и товаров для дома из-за роста себестоимости украшений и снижения спроса на них, рассказал СЕО компании Николай Поляков. Повышенный интерес ювелирного ритейлера к непрофильным категориям связан со снижением темпов продаж украшений и ростом себестоимости их производства, говорит господин Поляков.
Подробнее об этом — в материале «Ювелиры приглушают блеск».
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал о технической возможности для восстановления газопроводов «Северный поток». По его словам, в этом заинтересованы «здравые силы в Европе», в том числе в Германии. Важным сигналом Кирилл Дмитриев назвал позицию «Альтернативы для Германии» (АдГ) по этому вопросу. Он напомнил, что партия инициировала расследование подрыва газопроводов.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пляжи Анапы безопасны и готовы к туристическому сезону. По ее словам, работы по очистке провели на 151 объекте в городе.
Минтранс и Минпромторг обсуждают возможные источники финансирования программы обновления устаревшего флота. Не исключено привлечение средств из Фонда национального благосостояния, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. Как писал «Ъ», на совещании у первого вице-премьера Дениса Мантурова в апреле были согласованы целевые параметры программы замещения возрастного флота. По словам источников, бюджетному источнику финансирования предложили замену: профинансировать программу могут за счет платежа, состоящего из надбавки к тарифу на освидетельствование судов и к портовому сбору. Собеседники «Ъ» рассказали, что в 2026–2030 годах правительство хотело собрать 210 млрд руб. Один из источников заявил, что альтернативу бюджетному финансированию уже концептуально поддержал президент.
Что известно об атаке БПЛА на Санкт-Петербург и Ленинградскую область
Семь человек пострадали при атаке беспилотников на Петербург и Ленобласть
В заключительный день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) БПЛА атаковали Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Атакам, в частности, подвергся город Кронштадт, а также Лужский, Волосовский и Ломоносовский районы. В общей сложности власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области сообщили о семи пострадавших, один из них госпитализирован. Глава Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о возгорании на объекте Минобороны в Ломоносовском районе. Что известно об атаке — в подборке «Ъ».
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
- В ночь на 6 июня накануне заключительного дня ПМЭФ Санкт-Петербург подвергся массовой атаке БПЛА. В городе работали системы ПВО. Губернатор Александр Беглов призвал горожан оставаться дома. Позднее он сообщил о трех пострадавших в результате атаки. Их состояние оценивают как легкое, они выписаны из больницы. Господин Беглов предупредил о возможных перебоях в работе мобильного интернета. Росавиация ввела ограничения в аэропорту Пулково.
- Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что прошедшей ночью на территории региона сбили уничтожили 141 беспилотник. В Пулково были сняты ограничения, отменена угроза атаки БПЛА. Обломки беспилотников упали в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах, уточнил господин Дрозденко. «Разрушения незначительные — посечение осколками фасадов домов и стекол», — написал глава региона в Telegram.
- При этом на объекте Минобороны России в Ломоносовском районе возник пожар, уточнил господин Дрозденко. Создан оперштаб «для контроля и управления ситуацией». По его словам, силы Минобороны ликвидируют возгорание вблизи поселка Большая Ижора. «Принято решение о частичной эвакуации жителей из зоны рядом с возгоранием. — добавил губернатор, — Эта мера временная, надеюсь, что в течение нескольких часов все смогут вернуться в свои дома».
- Утром на въезд и выезд закрывали город Кронштадт, были изменены маршруты наземного транспорта, заявили в петербургском ГКУ «Организатор перевозок». «В связи с закрытием Кронштадта на въезд и выезд движение автобусных маршрутов 1Кр, 2Л, 2Кр, 3Кр, 101, 101Э, 175, 207, 215 временно приостановлено ,— цитирует сообщение ТАСС. — А в связи с невозможностью проезда по Макаровской ул. у Докового моста трассы автобусных маршрутов 1Кр, 3Кр временно изменены». Около 11:00 мск в администрации Кронштадтского района сообщили ТАСС, что ограничения отменили, въезд в город восстановлен.
- Музыкально-спортивный фестиваль «Паруса Кронштадта», который должен был пройти 6–7 июня в Санкт-Петербурге, отменен, сообщили в городском комитете по развитию туризма.
- В 13:29 мск господин Дрозденко сообщил в Telegram, что тушение возгорания на объекте Минобороны в Большой Ижоре продолжается. Четыре местных жителя обратились за медпомощью, один из них госпитализирован, троим, в том числе ребенку, оказана помощь на месте. На данный момент из охранной зоны эвакуированы более 600 человек, из них 390 находятся в пунктах временного размещения, остальные уехали к родственникам, добавил глава региона.