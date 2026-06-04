Россия и Саудовская Аравия подпишут на ПМЭФ 30 соглашений о сотрудничестве

Россия и Саудовская Аравия подпишут около 30 соглашений о сотрудничестве в различных областях на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщил министр энергетики королевства, принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд во время сессии «Мировая экономика: от конфронтации к сотрудничеству».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

«Мы будем подписывать 30 различных соглашений о сотрудничестве, в частности, в энергетике, в образовании, туризме»,— заявил министр (цитата по «РИА Новости»). Глава Минэнерго страны также напомнил, что несколько месяцев назад стороны уже подписали несколько соглашений о сотрудничестве.

1 декабря 2025 года Россия и Саудовская Аравия подписали межправительственное соглашение о взаимной отмене виз на деловом форуме в Эр-Рияде. Оно начало действовать 11 мая 2026 года. На той же декабрьской встрече стороны заключили сделку о взаимопонимании по вопросам климата и низкоуглеродного развития.