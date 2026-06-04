Дмитриев: РФПИ подпишет соглашение по проекту тоннеля на Аляску

Тоннель через Берингов пролив, который соединит Россию и Аляску, будет построен, соглашение о продолжении проектирования подпишут 5 июня на ПМЭФе. Об этом заявил спецпредставитель президента, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава РФПИ Кирилл Дмитриев (справа)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Глава РФПИ Кирилл Дмитриев (справа)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Что касается тоннеля. У нас будет новость завтра: мы подписываем соглашение о том, что мы продолжаем проектирование тоннеля. Тоннель будет»,— заявил господин Дмитриев (цитата по телеканалу «Звезда»). По его словам, это «будет одним из больших инфраструктурных проектов между нашими странами».

В октябре Кирилл Дмитриев предложил проект тоннеля, который соединит Россию и Аляску через Берингов пролив. По его словам, проект будет стоить более $65 млрд, если строить его традиционными методами, и менее $8 млрд — если использовать технологии The Boring Company Илона Маска. Строительство может занять менее восьми лет. Президент США Дональд Трамп назвал идею интересной.