ПМЭФ-2026. День второй. Главное

Второй день ПМЭФ открылся сессией по макроэкономике с участием замглавы администрации президента, глав Минфина и Минэкономики. Главная тема форума в этом году — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В мероприятии принимают участие представители более 100 стран. Основные заявления и сделки второго дня — в подборке «Ъ».

Презентации Автомобиль Senat 900 впервые представили широкой публике. Модель имеет трехлитровый двигатель мощностью 326 лошадиных сил, время разгона до 100 км/ч составляет 6,5 секунды.

впервые представили широкой публике. Модель имеет трехлитровый двигатель мощностью 326 лошадиных сил, время разгона до 100 км/ч составляет 6,5 секунды. На форуме презентовали прототип российского седана Senat 1000 — это вторая модель нового бренда премиальных машин после Senat 900.

— это вторая модель нового бренда премиальных машин после Senat 900. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Senat 900 Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Senat 1000 Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Senat 900 Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Senat 1000 Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Сбербанк представил первый в мире платежный терминал с искусственным интеллектом. Терминал «Нео» объединяет ИИ, биометрию, локальные вычисления и цифровые сервисы.

Терминал «Нео» объединяет ИИ, биометрию, локальные вычисления и цифровые сервисы. Также Сбербанк представил первый в России и один из первых в мире универсальный оптический вычислитель, созданный для реальных задач ИИ.

созданный для реальных задач ИИ. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Терминал «Нео»

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Терминал «Нео»

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ АвтоВАЗ показал обновленный внедорожник Lada Niva Legend. Основными изменениями стали мотор объемом 1,8 л, а также перенастроенные подвеска и появление фронтальной подушки безопасности водителя. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Lada Niva Legend

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Lada Niva Legend

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Сделки ЛУКОЙЛ и «Мосэнерго» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития высокотехнологичных электрозарядных хабов на базе сети АЗС нефтяной компании.

и подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития высокотехнологичных электрозарядных хабов на базе сети АЗС нефтяной компании. Национальный мессенджер Max и НСПК договорились о создании сервиса бесконтактной оплаты в мессенджере. Стороны подписали соответствующий меморандум.

и договорились о создании сервиса бесконтактной оплаты в мессенджере. Стороны подписали соответствующий меморандум. WB Банк заключил соглашение о сотрудничестве в области развития цифровых финансовых сервисов с финансовым маркетплейсом Банки.ру.

заключил соглашение о сотрудничестве в области развития цифровых финансовых сервисов с финансовым маркетплейсом Россия и Куба подпишут меморандум о совместной разработке онковакцин, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

и подпишут меморандум о совместной разработке онковакцин, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Машков

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Владимир Машков

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ «Дом.РФ» и «Билайн» договорились о стратегическом сотрудничестве в области борьбы с телефонным мошенничеством, цифровизации и искусственного интеллекта. Стороны подписали соответствующее соглашение.

и договорились о стратегическом сотрудничестве в области борьбы с телефонным мошенничеством, цифровизации и искусственного интеллекта. Стороны подписали соответствующее соглашение. Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» и Федеральная пассажирская компания (ФПК) утвердили «дорожную карту» внедрения высокоскоростного интернета примерно в 400 поездах дальнего следования.

и утвердили «дорожную карту» внедрения высокоскоростного интернета примерно в 400 поездах дальнего следования. «МТС банк» подписал соглашение о внедрении финтех-решений в сервисе путешествий «Туту».

подписал соглашение о внедрении финтех-решений в сервисе путешествий Заинтересованные депутаты Европейского парламента и представители Государственной думы в ходе встречи на полях ПМЭФ заявили о готовности содействовать возобновлению официального диалога ЕС и России, говорится в поступившей в РИА Новости декларации по итогам дискуссии.

и представители в ходе встречи на полях ПМЭФ заявили о готовности содействовать возобновлению официального диалога ЕС и России, говорится в поступившей в РИА Новости декларации по итогам дискуссии. В рамках ПМЭФ состоялась церемония подписания нового соглашения между букмекерской компанией FONBET и Федерацией падела России (ФПР). Целью соглашения является развитие сотрудничества сторон в рамках организации и реализации социальной программы «Корт добра», направленной на поддержку подопечных благотворительных фондов. Программа предусматривает создание условий для социальной адаптации и вовлечения участников в регулярные занятия спортом через падел.

и Целью соглашения является развитие сотрудничества сторон в рамках организации и реализации социальной программы «Корт добра», направленной на поддержку подопечных благотворительных фондов. Программа предусматривает создание условий для социальной адаптации и вовлечения участников в регулярные занятия спортом через падел. На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписано соглашение о сотрудничестве между Национальным центром «Россия», администрацией города Котовска и компанией «Котовские неваляшки». Это событие дает официальный старт новому флагманскому проекту Тамбовской области — созданию туристического кластера «Неваляшкино» в Котовске, рассказал 4 июня губернатор Евгений Первышов.

Заявления Внешний долг России достигает 10%, но в скором времени он будет полностью погашен, заявил глава Минфина Антон Силуанов. «Надеюсь, что таких долгов не останется. Мы независимы от внешней финансовой инфраструктуры»,— уточнил министр.

«Надеюсь, что таких долгов не останется. Мы независимы от внешней финансовой инфраструктуры»,— уточнил министр. Предприятия, находящиеся под угрозой атак БПЛА, могут сами финансировать свою защиту, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

России нужно отходить от оборонительной модели в отношениях со странами Запада, потому что старый мир не вернется, заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин . Он также призвал не ждать отмены санкций.

. Он также призвал не ждать отмены санкций. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, глава Минэкономразвития Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Слева направо: заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, глава Минэкономразвития Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Сотовые операторы обсуждают с властями возможность наладить для россиян доступ к нейронкам, Netflix и другим незаблокированным ресурсам, рассказал гендиректор «Билайна» Сергей Анохин.

СИБУР ждет снижения своего экспорта синтетических каучуков в 2026 году после аварии на «Нижнекамскнефтехиме», заявил член правления компании Александр Петров.

Полный запрет на экспорт дизельного топлива в России может быть принят, но пока такой необходимости нет, рассказал вице-премьер Александр Новак. Ситуация на топливном рынке стабильная, рост цен на большинстве АЗС находится в пределах инфляции, отметил господин Новак.

Ситуация на топливном рынке стабильная, рост цен на большинстве АЗС находится в пределах инфляции, отметил господин Новак. РФ готова участвовать в создании стратегического резерва нефти для Вьетнама, заявил вице-премьер Александр Новак.

Орешкин, Решетников и Силуанов выступили на ПМЭФ. Главное Читать далее Контуры экономики России на ближайшее время определяются более крепким рублем и более высокими процентными ставками, заявил министр экономического развития Максим Решетников. Решения Банка России по смягчению ДКП скажутся на экономике в I полугодии 2027 года, отметил министр.

Решения Банка России по смягчению ДКП скажутся на экономике в I полугодии 2027 года, отметил министр. Глава Минэкономики России Максим Решетников охарактеризовал ситуацию на рынке труда в стране как сложную.

охарактеризовал ситуацию на рынке труда в стране как сложную. Россия готова увеличить поставки низкоуглеродных энергоресурсов в Таиланд по конкурентным ценам, а также нефтегазового оборудования и технологий. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников.

Российские компании готовы вкладывать средства в долгосрочные проекты на Кубе, несмотря на внешнее давление, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что Россия расширяет сотрудничество с Кубой в IT, кибербезопасности, телемедицине и автоматизации бизнеса.

Он отметил, что Россия расширяет сотрудничество с Кубой в IT, кибербезопасности, телемедицине и автоматизации бизнеса. Минстрой прорабатывает с МЧС вопрос обязательного страхования жилья от природных ЧС, заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин.

Россия приветствовала бы самое тесное сближение Азербайджана с ЕАЭС, но это уже зависит от Баку, сказал замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

РФ может стать первой страной, создавшей ИИ-ассистента на базе Госуслуг для оказания онлайн-услуг населению, уже разработан прототип, сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев.

Минстрой России ведет работу, чтобы дольщики девелопера «Самолет» могли получить ключи от приобретенных у компании новостроек, заявил замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.

ОПЕК+ позволил обеспечить мощный поток инвестиций в нефтяную отрасль, хотя раньше никто не верил, что сделка вообще возможна, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Техническая возможность восстановить газопроводы «Северный поток» есть, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, в этом заинтересованы «здравые силы в Европе», в том числе в Германии.

Российская вакцина против нового штамма вируса Эбола уже разработана, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, препарат должен пройти определенные стадии тестирования.

По его словам, препарат должен пройти определенные стадии тестирования. Контакты президента Владимира Путина или других представителей Кремля с делегацией США, прибывшей на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), не запланированы. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Wildberries (входит в Группу RWB) планирует запустить сервис, с помощью которого продавцы платформы смогут выпускать собственные цифровые финансовые активы (ЦФА) и привлекать финансирование для развития бизнеса. Это одна из мер платформы по расширению финансовой доступности для продавцов. Об этом журналистам рассказала основатель Wildberries и глава RWB Татьяна Ким.

Сбербанк продолжит выплаты дивидендов раз в год, не планирует пересматривать дивидендную политику, рассказал РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) зампредседателя правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов.

Заседание межпарламентского диалога России и ЕС прошло на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с участием ряда европейских депутатов, несмотря на противодействие институтов Евросоюза. Об этом сообщил ТАСС депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер. По его словам, участники заседания приняли совместное заявление по итогам встречи.

По его словам, участники заседания приняли совместное заявление по итогам встречи. Киев хотел запугать Россию атаками БПЛА на Петербург, понимая, что не может достичь результатов на поле боя, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Российские фильмы в кинотеатрах за полгода посмотрели 49,5 миллиона человек, кассовые сборы составили 23,7 миллиарда рублей, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ министр культуры РФ Ольга Любимова.

Росалкогольтабакконтроль не поддерживает идею о легализации онлайн-торговли алкоголем, сообщил руководитель ведомства Игорь Алешин.

ФАС дала «Русалу» еще месяц для изменения условий договора на поставку алюминия внутри РФ, больше продлевать не планирует, заявил глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский.

Соединенные Штаты из-за санкционного злоупотребления перестали играть роль «тихой гавани» для притока иностранного капитала, статус доллара как ведущей резервной валюты расшатан. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

Министр внешней торговли Венесуэлы Йоханн Альварес пригласил российских инвесторов посетить его страну и принять информированное решение о вложениях в венесуэльскую экономику.

пригласил российских инвесторов посетить его страну и принять информированное решение о вложениях в венесуэльскую экономику. Россия и Саудовская Аравия подпишут около 30 соглашений о сотрудничестве в различных областях на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщил министр энергетики королевства, принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд во время сессии «Мировая экономика: от конфронтации к сотрудничеству».

во время сессии «Мировая экономика: от конфронтации к сотрудничеству». Российские ведомства продолжают обсуждать возможность запуска онлайн-продаж отечественного вина. Об этом ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума сообщил статс-секретарь — заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов.

78% родителей поддерживают раннее трудоустройство своих детей. Такие данные привела уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Российская концепция коллективной безопасности в зоне Персидского залива предусматривает ненападение стран друг на друга, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Только агрессия США и Израиля могла изменить настрой Ирана держаться принципов необладания ядерным оружием, сказал глава российского МИДа.

Среди западных стран доминирует нечестная линия по переговорам на Украине, считает министр иностранных дел РФ.

Трехсторонние дискуссии с участием Украины на дипломатическом треке возможны, «когда придет время», отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

РФ продолжит двусторонний трек с США по энергетики, заявил господин Дмитриев.

Желание Соединенных Штатов контролировать нефть и энергетические рынки лежит в основе агрессии против Ирана, выразил мнение господин Лавров.

Военные действия на Украине уже прекратились бы, если бы США по-настоящему продвигали свою мирную инициативу, отметил министр иностранных дел России. Диалог с США важен, но нужно реализовывать то, о чем договорились, подчеркнул он.

Диалог с США важен, но нужно реализовывать то, о чем договорились, подчеркнул он. Заявления госсекретаря США Марко Рубио по Украине показали, что в сути подходов США и Европы по этой теме не остается разницы, сказал господин Лавров. Поведение США расходится с теми предложениями, которые они сами же сделали в Анкоридже, добавил он.

Поведение США расходится с теми предложениями, которые они сами же сделали в Анкоридже, добавил он. Европа в нынешнем состоянии под руководством существующих элит стала «отрезанным ломтем» для мировой дипломатии, считает глава МИД РФ. Европа с яростной силой защищает Владимира Зеленского только потому, что он воюет против РФ за западные интересы, отметил господин Лавров.

Европа с яростной силой защищает Владимира Зеленского только потому, что он воюет против РФ за западные интересы, отметил господин Глава Татарстана Рустам Минниханов на встрече с министром экономики и туризма Объединенных Арабских Эмиратов Абдуллой Бин Туком Аль-Маарри предложил создать специальный фонд для привлечения эмиратских инвестиций в проекты республики.

на встрече с министром экономики и туризма Объединенных Арабских Эмиратов Абдуллой Бин Туком Аль-Маарри предложил создать специальный фонд для привлечения эмиратских инвестиций в проекты республики. Ювелирный ритейлер Sokolov может выйти на рынки БАДов и товаров для дома из-за роста себестоимости украшений и снижения спроса на них. Об этом СЕО компании Николай Поляков рассказал на конференции «Ъ», организованной в рамках ПМЭФ.

рассказал на конференции «Ъ», организованной в рамках ПМЭФ. Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, что отправил к выходцам из региона, воюющим на СВО, имама Хамзу-хазрата и православного священника отца Виктора (Иванова). Он поделился историей, услышанной от командира с позывным Зверь. «Всех строят. Мусульмане — налево, православные — направо. Имам идет налево, священник — направо. Остались стоять несколько человек. А вы? А мы атеисты. Вы, чистить блиндажи», — рассказал господин Хабиров.

Мария Ежовкина