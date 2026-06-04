ПМЭФ-2026. День второй. Главное
Второй день ПМЭФ открылся сессией по макроэкономике с участием замглавы администрации президента, глав Минфина и Минэкономики. Главная тема форума в этом году — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В мероприятии принимают участие представители более 100 стран. Основные заявления и сделки второго дня — в подборке «Ъ».
Презентации
- Автомобиль Senat 900 впервые представили широкой публике. Модель имеет трехлитровый двигатель мощностью 326 лошадиных сил, время разгона до 100 км/ч составляет 6,5 секунды.
- На форуме презентовали прототип российского седана Senat 1000 — это вторая модель нового бренда премиальных машин после Senat 900.
- Сбербанк представил первый в мире платежный терминал с искусственным интеллектом. Терминал «Нео» объединяет ИИ, биометрию, локальные вычисления и цифровые сервисы.
- Также Сбербанк представил первый в России и один из первых в мире универсальный оптический вычислитель, созданный для реальных задач ИИ.
- АвтоВАЗ показал обновленный внедорожник Lada Niva Legend. Основными изменениями стали мотор объемом 1,8 л, а также перенастроенные подвеска и появление фронтальной подушки безопасности водителя.
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Терминал «Нео»
Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ
Lada Niva Legend
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Сделки
- ЛУКОЙЛ и «Мосэнерго» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития высокотехнологичных электрозарядных хабов на базе сети АЗС нефтяной компании.
- Национальный мессенджер Max и НСПК договорились о создании сервиса бесконтактной оплаты в мессенджере. Стороны подписали соответствующий меморандум.
- WB Банк заключил соглашение о сотрудничестве в области развития цифровых финансовых сервисов с финансовым маркетплейсом Банки.ру.
- Россия и Куба подпишут меморандум о совместной разработке онковакцин, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
- «Дом.РФ» и «Билайн» договорились о стратегическом сотрудничестве в области борьбы с телефонным мошенничеством, цифровизации и искусственного интеллекта. Стороны подписали соответствующее соглашение.
- Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» и Федеральная пассажирская компания (ФПК) утвердили «дорожную карту» внедрения высокоскоростного интернета примерно в 400 поездах дальнего следования.
- «МТС банк» подписал соглашение о внедрении финтех-решений в сервисе путешествий «Туту».
- Заинтересованные депутаты Европейского парламента и представители Государственной думы в ходе встречи на полях ПМЭФ заявили о готовности содействовать возобновлению официального диалога ЕС и России, говорится в поступившей в РИА Новости декларации по итогам дискуссии.
- В рамках ПМЭФ состоялась церемония подписания нового соглашения между букмекерской компанией FONBET и Федерацией падела России (ФПР). Целью соглашения является развитие сотрудничества сторон в рамках организации и реализации социальной программы «Корт добра», направленной на поддержку подопечных благотворительных фондов. Программа предусматривает создание условий для социальной адаптации и вовлечения участников в регулярные занятия спортом через падел.
- На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписано соглашение о сотрудничестве между Национальным центром «Россия», администрацией города Котовска и компанией «Котовские неваляшки». Это событие дает официальный старт новому флагманскому проекту Тамбовской области — созданию туристического кластера «Неваляшкино» в Котовске, рассказал 4 июня губернатор Евгений Первышов.
Владимир Машков
Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ
Заявления
- Внешний долг России достигает 10%, но в скором времени он будет полностью погашен, заявил глава Минфина Антон Силуанов. «Надеюсь, что таких долгов не останется. Мы независимы от внешней финансовой инфраструктуры»,— уточнил министр.
- Предприятия, находящиеся под угрозой атак БПЛА, могут сами финансировать свою защиту, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
- России нужно отходить от оборонительной модели в отношениях со странами Запада, потому что старый мир не вернется, заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин. Он также призвал не ждать отмены санкций.
- Сотовые операторы обсуждают с властями возможность наладить для россиян доступ к нейронкам, Netflix и другим незаблокированным ресурсам, рассказал гендиректор «Билайна» Сергей Анохин.
- СИБУР ждет снижения своего экспорта синтетических каучуков в 2026 году после аварии на «Нижнекамскнефтехиме», заявил член правления компании Александр Петров.
- Полный запрет на экспорт дизельного топлива в России может быть принят, но пока такой необходимости нет, рассказал вице-премьер Александр Новак. Ситуация на топливном рынке стабильная, рост цен на большинстве АЗС находится в пределах инфляции, отметил господин Новак.
- РФ готова участвовать в создании стратегического резерва нефти для Вьетнама, заявил вице-премьер Александр Новак.
- Контуры экономики России на ближайшее время определяются более крепким рублем и более высокими процентными ставками, заявил министр экономического развития Максим Решетников. Решения Банка России по смягчению ДКП скажутся на экономике в I полугодии 2027 года, отметил министр.
- Глава Минэкономики России Максим Решетников охарактеризовал ситуацию на рынке труда в стране как сложную.
- Россия готова увеличить поставки низкоуглеродных энергоресурсов в Таиланд по конкурентным ценам, а также нефтегазового оборудования и технологий. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников.
- Российские компании готовы вкладывать средства в долгосрочные проекты на Кубе, несмотря на внешнее давление, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что Россия расширяет сотрудничество с Кубой в IT, кибербезопасности, телемедицине и автоматизации бизнеса.
- Минстрой прорабатывает с МЧС вопрос обязательного страхования жилья от природных ЧС, заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин.
- Россия приветствовала бы самое тесное сближение Азербайджана с ЕАЭС, но это уже зависит от Баку, сказал замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
- РФ может стать первой страной, создавшей ИИ-ассистента на базе Госуслуг для оказания онлайн-услуг населению, уже разработан прототип, сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев.
- Минстрой России ведет работу, чтобы дольщики девелопера «Самолет» могли получить ключи от приобретенных у компании новостроек, заявил замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.
- ОПЕК+ позволил обеспечить мощный поток инвестиций в нефтяную отрасль, хотя раньше никто не верил, что сделка вообще возможна, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
- Техническая возможность восстановить газопроводы «Северный поток» есть, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, в этом заинтересованы «здравые силы в Европе», в том числе в Германии.
- Российская вакцина против нового штамма вируса Эбола уже разработана, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, препарат должен пройти определенные стадии тестирования.
- Контакты президента Владимира Путина или других представителей Кремля с делегацией США, прибывшей на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), не запланированы. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
- Wildberries (входит в Группу RWB) планирует запустить сервис, с помощью которого продавцы платформы смогут выпускать собственные цифровые финансовые активы (ЦФА) и привлекать финансирование для развития бизнеса. Это одна из мер платформы по расширению финансовой доступности для продавцов. Об этом журналистам рассказала основатель Wildberries и глава RWB Татьяна Ким.
- Сбербанк продолжит выплаты дивидендов раз в год, не планирует пересматривать дивидендную политику, рассказал РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) зампредседателя правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов.
- Заседание межпарламентского диалога России и ЕС прошло на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с участием ряда европейских депутатов, несмотря на противодействие институтов Евросоюза. Об этом сообщил ТАСС депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер. По его словам, участники заседания приняли совместное заявление по итогам встречи.
- Киев хотел запугать Россию атаками БПЛА на Петербург, понимая, что не может достичь результатов на поле боя, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
- Российские фильмы в кинотеатрах за полгода посмотрели 49,5 миллиона человек, кассовые сборы составили 23,7 миллиарда рублей, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ министр культуры РФ Ольга Любимова.
- Росалкогольтабакконтроль не поддерживает идею о легализации онлайн-торговли алкоголем, сообщил руководитель ведомства Игорь Алешин.
- ФАС дала «Русалу» еще месяц для изменения условий договора на поставку алюминия внутри РФ, больше продлевать не планирует, заявил глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский.
- Соединенные Штаты из-за санкционного злоупотребления перестали играть роль «тихой гавани» для притока иностранного капитала, статус доллара как ведущей резервной валюты расшатан. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.
- Министр внешней торговли Венесуэлы Йоханн Альварес пригласил российских инвесторов посетить его страну и принять информированное решение о вложениях в венесуэльскую экономику.
- Россия и Саудовская Аравия подпишут около 30 соглашений о сотрудничестве в различных областях на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщил министр энергетики королевства, принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд во время сессии «Мировая экономика: от конфронтации к сотрудничеству».
- Российские ведомства продолжают обсуждать возможность запуска онлайн-продаж отечественного вина. Об этом ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума сообщил статс-секретарь — заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов.
- 78% родителей поддерживают раннее трудоустройство своих детей. Такие данные привела уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова.
- Российская концепция коллективной безопасности в зоне Персидского залива предусматривает ненападение стран друг на друга, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
- Только агрессия США и Израиля могла изменить настрой Ирана держаться принципов необладания ядерным оружием, сказал глава российского МИДа.
- Среди западных стран доминирует нечестная линия по переговорам на Украине, считает министр иностранных дел РФ.
- Трехсторонние дискуссии с участием Украины на дипломатическом треке возможны, «когда придет время», отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
- РФ продолжит двусторонний трек с США по энергетики, заявил господин Дмитриев.
- Желание Соединенных Штатов контролировать нефть и энергетические рынки лежит в основе агрессии против Ирана, выразил мнение господин Лавров.
- Военные действия на Украине уже прекратились бы, если бы США по-настоящему продвигали свою мирную инициативу, отметил министр иностранных дел России. Диалог с США важен, но нужно реализовывать то, о чем договорились, подчеркнул он.
- Заявления госсекретаря США Марко Рубио по Украине показали, что в сути подходов США и Европы по этой теме не остается разницы, сказал господин Лавров. Поведение США расходится с теми предложениями, которые они сами же сделали в Анкоридже, добавил он.
- Европа в нынешнем состоянии под руководством существующих элит стала «отрезанным ломтем» для мировой дипломатии, считает глава МИД РФ. Европа с яростной силой защищает Владимира Зеленского только потому, что он воюет против РФ за западные интересы, отметил господин Лавров.
- Глава Татарстана Рустам Минниханов на встрече с министром экономики и туризма Объединенных Арабских Эмиратов Абдуллой Бин Туком Аль-Маарри предложил создать специальный фонд для привлечения эмиратских инвестиций в проекты республики.
- Ювелирный ритейлер Sokolov может выйти на рынки БАДов и товаров для дома из-за роста себестоимости украшений и снижения спроса на них. Об этом СЕО компании Николай Поляков рассказал на конференции «Ъ», организованной в рамках ПМЭФ.
- Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, что отправил к выходцам из региона, воюющим на СВО, имама Хамзу-хазрата и православного священника отца Виктора (Иванова). Он поделился историей, услышанной от командира с позывным Зверь. «Всех строят. Мусульмане — налево, православные — направо. Имам идет налево, священник — направо. Остались стоять несколько человек. А вы? А мы атеисты. Вы, чистить блиндажи», — рассказал господин Хабиров.
Слева направо: заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, глава Минэкономразвития Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ