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Беглов призвал жителей Санкт-Петербурга не выходить на улицу из-за атаки БПЛА

Этой ночью Санкт-Петербург подвергся массовой атаке БПЛА. В городе продолжают работать средства ПВО, сообщил губернатор Александр Беглов. Он призвал горожан оставаться дома.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«В соответствии с рекомендациями оперативного штаба прошу петербуржцев оставаться в своих домах и не выходить на улицу. Возможны перебои мобильного интернета»,— уточнил господин Беглов в Telegram.

Главное об атаках БПЛА на Санкт-Петербург в первый день ПМЭФ

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3 июня, в день открытия ПМЭФ, Санкт-Петербург также подвергся атаке беспилотников. В нескольких районах города, в том числе в Кронштадте, была повреждена инфраструктура, сообщали власти. В результате пострадали четыре человека. ПМЭФ продлится до 6 июня.

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