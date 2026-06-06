Для обновления старого флота вместо сборов с судовладельцев могут привлечь ФНБ

Минтранс и Минпромторг обсуждают возможные источники финансирования программы обновления устаревшего флота. Не исключено привлечение средств из Фонда национального благосостояния, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов.

Он сообщил, что на 2026 год уже определены варианты дополнительного финансирования, но для реализации программы требуется постоянный и надежный источник доходов. По его словам, рассматривается использование запасов ФНБ.

«Это сотни миллиардов рублей, за 300 [млрд рублей]... При условии, что мы все суда, находящиеся в коридоре сейчас от 40 [лет] и старше, будем менять», — сказал министр (цитата по ТАСС).

Господин Алиханов подчеркнул, что о введении новых портовых сборов или дополнительных надбавок к тарифам для судовладельцев речь не идет.

Как писал «Ъ», на совещании у первого вице-премьера Дениса Мантурова в апреле были согласованы целевые параметры программы замещения возрастного флота. По словам источников, бюджетному источнику финансирования предложили замену: профинансировать программу могут за счет платежа, состоящего из надбавки к тарифу на освидетельствование судов и к портовому сбору. Собеседники «Ъ» рассказали, что в 2026–2030 годах правительство хотело собрать 210 млрд руб. Один из источников заявил, что альтернативу бюджетному финансированию уже концептуально поддержал президент.

Подробнее — в материале «Ъ» «Заместительное судостроение».