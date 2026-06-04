Основательница Wildberries, глава RWB Татьяна Ким в написанной специально для “Ъ” статье рассказывает, почему для России крайне важно формировать и поддерживать экономику доверия и как этому способствуют цифровые платформы. По ее мнению, благодаря им удается дать новый толчок малому и среднему бизнесу, а также сократить отток экономически активного населения из небольших городов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основательница Wildberries, глава RWB Татьяна Ким

Фото: Пресс-служба Wildberries Основательница Wildberries, глава RWB Татьяна Ким

Фото: Пресс-служба Wildberries

Сегодня часто можно услышать, что в мире формируется, а где-то уже даже очень плотно сформировалась экономика доверия. Это мировой тренд, признанный на высшем политическом уровне. Доверие — это новая нефть экономики, а цифровые платформы — инструмент ее добычи. И Россия не может оставаться в стороне от этого движения, поскольку оно напрямую влияет на ее конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность.

Именно цифровые платформы в экономике доверия выступают гарантами безопасности и прозрачности сделок между участниками, заменяя личное доверие технологическим. Они используют рейтинги, отзывы, блокчейн и ИИ-аналитику для формирования репутации, снижая трансакционные издержки. Доверие стало ключевым активом, обеспечивающим устойчивое развитие маркетплейсов, финтеха и P2P-сервисов. Цифровые платформы не просто используют доверие, они выступают его главным архитектором, создавая фундамент для роста всей экономики.

Новые институты в помощь государству Я всегда говорила, что платформенная экономика — это лучшее, что могло случиться с нами. За ней будущее, потому что она снижает издержки и открывает доступ к рынку, к огромной аудитории, даже для начинающих предпринимателей. Если раньше никто не мог себе представить, что маленький производитель из какого-либо региона России выйдет за территорию своей локации, то теперь благодаря цифровым платформам он получил возможность масштабироваться на федеральный уровень, причем без огромных инвестиций. Цифровые платформы — это драйверы роста: они не просто создают среду, но и формируют новые стандарты прозрачности, скорости и клиентоцентричности. Для таких компаний, как наша, это означает, что мы не только продаем товары, а строим инфраструктуру доверия, где каждый участник — от курьера до IT-разработчика — становится частью единого механизма. Эта модель доказала свою устойчивость: даже в кризисные периоды платформенная экономика демонстрирует гибкость, адаптируясь к запросам общества. Декан экономического факультета МГУ, профессор Александр Аузан часто в своих публичных выступлениях говорит (и спасибо ему за это), что цифровые платформы стали для нас новыми институтами в помощь государству. Это ярко видно и в нашей ежедневной деятельности: многие процессы мы делаем сейчас вместе с государством и в помощь ему.

Феномен цифровых платформ Для покупателей цифровые платформы — это не просто удобство, а реальное снижение цены и доступность товаров. Даже в малых деревнях сегодня продумана логистика и наши фуры доставляют товары. Для многих людей в удаленных точках пункт выдачи становятся настоящим центром притяжения. Мы даем возможность получить то, что раньше было недоступно. Для предпринимателей цифровые платформы кардинально расширяют географию присутствия. Появляются новые бренды. И если раньше малый бизнес с трудом мог выйти из зоны локальности, то теперь предпринимателям доступны не только федеральные рынки, но и другие страны — просто по факту своего присутствия на платформе. Платформы становятся драйвером новой бизнес-культуры и массового предпринимательства, катализатором социально-экономической трансформации. Они предоставили людям свободу выбора формата занятости: сегодня человек может быть продавцом, завтра — курьером, а через месяц — открыть собственный бизнес на этой платформе. Этот феномен приводит к проверенным на опыте решениям, которые мы переносим на новые категории. Например, мы активно развиваем тревел, предлагаем новые сервисы для удобного и бесшовного планирования путешествий и командировок. Это не только развитие внутреннего туризма, что особенно актуально в последние годы, но и поддержка МСП в регионах: недавно мы запустили маркетплейс впечатлений, где поставщиками могут быть компании, ИП и самозанятые — они получают доступ к нашей экосистеме и миллионам пользователей. Как следствие, это напрямую влияет на экономику регионов. Улучшая внутренний туризм, мы добиваемся того, что люди привозят деньги в регион. Это рабочие места, налоги, развитие инфраструктуры. Развивая цифровые платформы, и работая в плотной связке с государством, мы влияем на экономику страны.

«Второй слой» предпринимательства Формирование цифровой экономики и экосистемный подход заставляют нас двигаться дальше, создавать необходимые людям сервисы внутри платформы: так появились сервисы страхования, благотворительности («RWB Участие»), доставки товаров покупателей (WB Track), ресейл, партнерства с «Рив гош» и Fun&Sun, направление фарма, развивается финтех и появляются новые продукты для покупателей и партнеров. Кроме того, мы предложили платформу для госзакупок. Такое развитие цифровых платформ вызывает эффект «кругов на воде», когда трансформируется вся экономика. Мы не только строим логистические центры, мы еще платим налоги, потом на базе этих площадей создастся «второй слой» предпринимательства — это когда люди, которые зарабатывают деньги вместе с нами, потом реинвестируют их в экономику региона: создают кофейни, детсады и прочее. Благодаря этому также улучшается жизнь платформенных занятых: получая доход на 30% больше среднего в регионе, люди могут себе на 30% больше позволить, таким образом растет ВРП региона. Wildberries сократил выплаты владельцам ПВЗ Уменьшается отток населения, и даже наоборот, в города возвращаются люди, потому что появляются рабочие места и улучшаются условия для жизни. Мы инвестируем и даем возможность реинвестировать, помогаем развитию предпринимательства и созданию дополнительных вариантов занятости населения. Уникальный феномен платформенной экономики — доверие к агрегированному опыту миллионов, что кардинально снижает издержки. Доверие базируется не на знаниях и на собственном приобретенном опыте, а на доверии к агрегированному обезличенному опыту и знаниям других людей, которых ты даже не знаешь. Оно помогает очень быстро развиваться экономике. Однако рука об руку с этим идет необходимость выстраивания защиты и повышения информированности как потребителей, так и продавцов. Доверие имеет цену — недоверие имеет стоимость. У доверия есть измеримые экономические выгоды, поэтому мы видим колоссальный потенциал роста. Создание «экономики доверия» — это не социальная или этическая задача, а вопрос огромного экономического роста.

Татьяна Ким