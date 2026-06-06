На подлете к Петербургу сбили 141 БПЛА перед заключительным днем ПМЭФ

В ночь на 6 июня над территорией Ленинградской области уничтожили 141 беспилотник, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Росавиация сообщила об отмене ограничений, ранее введенных для аэропорта Пулково. Угроза атаки БПЛА к этому моменту отменена для Петербурга.

«Зафиксировано падение обломков в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах», — уточнил господин Дрозденко. По его словам, силы Минобороны ликвидируют возгорание вблизи поселка Большая Ижора.

О пострадавших не сообщалось.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сегодня утром отмечал, что накануне заключительного дня ПМЭФ город «подвергся масштабной атаке беспилотных средств военного назначения». Подробности о возможных последствиях воздушной атаки в Петербурге он не приводил, но предупредил о возможных перебоях в работе мобильного интернета.

По данным Минобороны России, в течение ночи средства ПВО уничтожили 376 дронов над 15 российскими регионами и над Абхазией.