Кронштадт закрывали на въезд и выезд после атаки БПЛА

Город Кронштадт утром 6 июня закрыли на въезд и выезд, маршруты наземного общественного транспорта временно изменили. Об этом сообщили в петербургском ГКУ «Организатор перевозок».

«В связи с закрытием Кронштадта на въезд и выезд движение автобусных маршрутов 1Кр, 2Л, 2Кр, 3Кр, 101, 101Э, 175, 207, 215 временно приостановлено ,— цитирует сообщение ТАСС. — А в связи с невозможностью проезда по Макаровской ул. у Докового моста трассы автобусных маршрутов 1Кр, 3Кр временно изменены».

Около 11:00 мск в администрации Кронштадтского района сообщили ТАСС, что ограничения отменили, въезд в город восстановлен.

В ночь на июня Санкт-Петербург и Ленинградская области подверглись массированной атаке БПЛА. Власти сообщали, что в Ломоносовском районе произошел пожар на объекте Минобороны РФ. Также «зафиксировано падение обломков в Лужском, Волосовском» районах, уточнял губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. О последствиях атаки в Петербурге губернатор города Александр Беглов пока не отчитывался. Данные о пострадавших в регионе не поступали.

В новость внесены изменения в 11:00 мск: приведена уточненная информация от администрации района, изменен заголовок.