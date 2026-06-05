Урожайный код

«Группа УКМ» намерена приобрести 20% в стартапе «АрхиТех ИИ», разработчике экосистемы ИИ-продуктов под брендом Kodik. Сумма сделки эквивалентна $15 млн, что составляет около 10% всего объема венчурных инвестиций в России за 2025 год. Потенциальный объем рынка AI-инструментов для разработки в корпоративном сегменте может достигать 70 млрд руб. в год, в котором Kodik сможет занять долю в 1–3%, считают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Инвестиционная компания «Группа УКМ» Никиты Мазепина планирует приобрести 20% в уставном капитале российского ИТ-стартапа «АрхиТех ИИ» за сумму, эквивалентную $15 млн, рассказали “Ъ” в компании-продавце. Стороны подписали соглашение на Петербургском международном экономическом форуме. В результате сделки доли всех действующих участников «АрхиТех ИИ» будут пропорционально уменьшены при вхождении нового инвестора, сообщили “Ъ” в компании.

Для «АрхиТех ИИ» привлечение инвестора станет следующим этапом масштабирования бизнеса и развития экосистемы Kodik, приводит пресс-служба слова учредителя «АрхиТех ИИ» Данила Долгих: «У нас появляется достаточно ресурсов, чтобы запустить всю продуктовую линейку: фронтирные инструменты для ИИ-инжиниринга, полнофункциональный ИИ-ассистент уровня GPT и Claude, первые версии собственных моделей на российском стеке и собственную вычислительную инфраструктуру».

«Группа УКМ» зарегистрирована в апреле 2026 года, единственным учредителем выступает Антон Алексеев, по данным ЕГРЮЛ. Гендиректор компании — Никита Мазепин, бывший гонщик «Формулы-1» и сын бизнесмена Дмитрия Мазепина, основателя компании «Уралкалий». Господин Мазепин-младший также является учредителем инвестиционных компаний «Стравинский Капитал» и «Юнайтэд Кэпитал Менеджмент Джи ПИ» (United Capital Management).

«АрхиТех ИИ» — российская ИТ-компания, основанная в 2025 году. Активы разработчика составляют 1,8 млн руб., сумма уставного капитала — 2 млн руб., по данным ФНС за 2025 год. Чистый убыток за 2025 год, по данным СПАРК, 5,9 млн руб. Ключевой продукт — среда разработки Kodik IDE, обеспечивающая доступ к российским и международным языковым моделям с функцией анонимизации кода для корпоративного сегмента. Учредители компании — ООО ПТП «Стандарт» (51%), генеральным директором которого является Данил Долгих, оставшиеся 49% принадлежат самой организации.

По итогам 2025 года общий объем инвестиций в компании в сфере ИИ с раскрытой стоимостью составил около 6,2 млрд руб. (см. “Ъ” от 4 апреля 2026 года). На фоне локального рынка это очень крупный раунд, говорит основатель Atomic Capital Александр Зайцев: инвестиция равна примерно 9,4% всего объема российского венчура за прошлый год и почти в девять раз превышает средний чек сделки. «Как в случае с большинством ИИ-стартапов, это инвестиция скорее авансовая, чем подразумевающая быструю финансовую отдачу»,— добавляет он.

В корпоративном сегменте потенциальный объем рынка AI-инструментов для разработки составляет 60–70 млрд руб. в год. В базовом сценарии Kodik сможет занять долю 1–3% enterprise-сегмента с годовой выручкой около 0,6–2,1 млрд руб., говорит инвестиционный аналитик Kama Flow Карина Ручкина.

$15 млн за 20% подразумевают оценку всего стартапа около $75 млн, «что для обертки над VS Code без собственных моделей выглядит дорого», говорит партнер практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергей Кудряшов.

Эксперт отмечает, что Kodik ориентируется на нишу решений для компаний из регулируемых отраслей, которым необходимы инструменты импортозамещения с механизмами безопасности. «В этой нише успех достижим, но в массовом сегменте продукту придется конкурировать с лидирующими иностранными платформами и даже с бесплатным VS Code с ИИ-плагинами, на котором Kodik и построен»,— добавляет господин Кудряшов.

Екатерина Фадеева